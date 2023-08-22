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Експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів

22 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів
За версією британських експертів, моделі Citroen C3 до 2016 року є найбільш ненадійними авто. Фото: autoexpress.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Багато з найпопулярніших малолітражок можна придбати уживаними за вигідними цінами. Втім ненадійна модель може змусити вас занадто часто тягнутися до гаманця.

Як складали рейтинг надійності авто

Експерти британського журналу What Car? спільно з MotorEasy провели дослідження, під час якого опитали власників малолітражних авто, наскільки надійними були їхні автомобілі протягом останніх двох років. Мета дослідження — з'ясувати, які моделі вийшли з ладу, скільки часу вони витратили на ремонт та яких грошей коштував цей ремонт.

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В результаті було виокремлено 20 найбільш ненадійних вживаних малих автомобілів віком від 6 до 20 років. Для кожної моделі визначили рейтинг надійності. Чим менший її відсоток, тим більше проблем з авто.

20 найбільш ненадійних вживаних малолітражок у 2023 році

  1. Citroen C3 (2010-2016): 53%;
  2. Ford Fiesta (2002-2008): 65,5%;
  3. Nissan Micra (2010-2016): 66,4%;
  4. Ford Fiesta дизель (2008-2017): 70,3%;
  5. Mini Cooper бензин (2007-2014): 71,5%;
  6. Mini Cooper дизель (2014-до сьогодні): 71,6%;
  7. Opel Corsa (2006-2014): 73,0%;
  8. Honda Jazz (2001-2008): 75,8%;
  9. Fiat 500 (2008-до сьогодні): 76,7%;
  10. Seat Ibiza (2008-2017): 77,4%;
  11. Renault Clio (2013-2019): 78,4%;
  12. Nissan Note (2013-2017): 79%;
  13. Skoda Fabia (2007-2014): 82,4%;
  14. Peugeot 208 (2012-2019): 82,5%;
  15. Fiat Panda (2012-до сьогодні) – 84,1%;
  16. Nissan Note (2006-2013): 84,9%;
  17. Hyundai i10 (2008-2013): 85,3%;
  18. Opel Corsa (2014-2019): 86,6%;
  19. Ford Fiesta бензин (2008-2017): 87,4%;
  20. Hyundai i20 (2015-2020): 88,1%.

Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних пікапів в Україні. Також експерти назвали чотири моделі бюджетних та надійних вживаних авто на кожний день в Україні у 2023 році.

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