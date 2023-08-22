Експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів
Багато з найпопулярніших малолітражок можна придбати уживаними за вигідними цінами. Втім ненадійна модель може змусити вас занадто часто тягнутися до гаманця.
Як складали рейтинг надійності авто
Експерти британського журналу What Car? спільно з MotorEasy провели дослідження, під час якого опитали власників малолітражних авто, наскільки надійними були їхні автомобілі протягом останніх двох років. Мета дослідження — з'ясувати, які моделі вийшли з ладу, скільки часу вони витратили на ремонт та яких грошей коштував цей ремонт.
В результаті було виокремлено 20 найбільш ненадійних вживаних малих автомобілів віком від 6 до 20 років. Для кожної моделі визначили рейтинг надійності. Чим менший її відсоток, тим більше проблем з авто.
20 найбільш ненадійних вживаних малолітражок у 2023 році
- Citroen C3 (2010-2016): 53%;
- Ford Fiesta (2002-2008): 65,5%;
- Nissan Micra (2010-2016): 66,4%;
- Ford Fiesta дизель (2008-2017): 70,3%;
- Mini Cooper бензин (2007-2014): 71,5%;
- Mini Cooper дизель (2014-до сьогодні): 71,6%;
- Opel Corsa (2006-2014): 73,0%;
- Honda Jazz (2001-2008): 75,8%;
- Fiat 500 (2008-до сьогодні): 76,7%;
- Seat Ibiza (2008-2017): 77,4%;
- Renault Clio (2013-2019): 78,4%;
- Nissan Note (2013-2017): 79%;
- Skoda Fabia (2007-2014): 82,4%;
- Peugeot 208 (2012-2019): 82,5%;
- Fiat Panda (2012-до сьогодні) – 84,1%;
- Nissan Note (2006-2013): 84,9%;
- Hyundai i10 (2008-2013): 85,3%;
- Opel Corsa (2014-2019): 86,6%;
- Ford Fiesta бензин (2008-2017): 87,4%;
- Hyundai i20 (2015-2020): 88,1%.
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