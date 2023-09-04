Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року arrow

ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року

4 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року
У серпні в Україні побитий черговий рекорд імпорту вживаних автомобілів. Фото: dexpens.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В серпні 2023 року в Україну імпортували 21,6 тис. вживаних авто з-за кордону, що стало черговим рекордом. Результат виявився найбільшим з моменту скасування "нульового" розмитнення у червні 2022 року.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

У серпні українці придбали 115,9 тис. вживаних автомобілів, що на понад 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку — 94,3 тис. одиниць або понад 81% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто. Частка імпортованих авто з пробігом склала майже 19%.

Де було найбільше перепродажів авто

  1. Київ: 13,9 тис. реєстрацій;
  2. Дніпропетровська обл.: 10,5 тис.;
  3. Київська обл.: 10,2 тис.;
  4. Львівська обл.: 8,9 тис.;
  5. Одеська обл.: 8,4 тис.

З-за кордону у серпні 2023 року привезли 21,6 тис. авто з пробігом, що на понад 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Де найбільше купували імпортні вживані авто з-за кордону

  1. Львівська обл.: 2,7 тис.;
  2. Київ: 2,1 тис.;
  3. Київська обл.: 1,6 тис.;
  4. Вінницька обл.: 1,4 тис.;
  5. Рівненська обл.: 1,3 тис.

ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року

  1. Volkswagen Golf: 1607 одиниць.
  2. Volkswagen Passat: 834 од.
  3. Renault Megane: 856 од.
  4. Skoda Octavia: 947 од.
  5. Renault Scenic: 599 од.
  6. Nissan Leaf: 503 од.
  7. Nissan Qashqai: 443 од.
  8. Volkswagen Tiguan: 407 од.
  9. Ford Focus: 380 од.
  10. Volkswagen Touran: 374 од.
  11. Audi A4: 366 од.
  12. Audi Q5: 363 од.
  13. Tesla Model 3: 361 од.
  14. Skoda Fabia: 315 од.
  15. Opel Astra: 296 од.
  16. Mazda CX-5: 276 од.
  17. Opel Zafira: 261 од.
  18. Audi A6: 260 од.
  19. Nissan Rogue: 230 од.
  20. Tesla Model Y: 219 од.

В рейтинг потрапили одразу три електромобілі: бюджетний Nissan Leaf, найдоступніша Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Шість моделей із 20 виявилися кросоверами, тренд на купівлю яких триває в Україні. Також в перелік увійшов лише один преміум бренд — Audi.

Раніше експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних маленьких автомобілів. Також ми публікували ТОП 15 вживаних електрокарів в Україні у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз