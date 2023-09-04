У серпні в Україні побитий черговий рекорд імпорту вживаних автомобілів. Фото: dexpens.com

В серпні 2023 року в Україну імпортували 21,6 тис. вживаних авто з-за кордону, що стало черговим рекордом. Результат виявився найбільшим з моменту скасування "нульового" розмитнення у червні 2022 року.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У серпні українці придбали 115,9 тис. вживаних автомобілів, що на понад 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку — 94,3 тис. одиниць або понад 81% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто. Частка імпортованих авто з пробігом склала майже 19%.

Де було найбільше перепродажів авто

Київ: 13,9 тис. реєстрацій; Дніпропетровська обл.: 10,5 тис.; Київська обл.: 10,2 тис.; Львівська обл.: 8,9 тис.; Одеська обл.: 8,4 тис.

З-за кордону у серпні 2023 року привезли 21,6 тис. авто з пробігом, що на понад 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Де найбільше купували імпортні вживані авто з-за кордону

Львівська обл.: 2,7 тис.; Київ: 2,1 тис.; Київська обл.: 1,6 тис.; Вінницька обл.: 1,4 тис.; Рівненська обл.: 1,3 тис.

ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року

Volkswagen Golf: 1607 одиниць. Volkswagen Passat: 834 од. Renault Megane: 856 од. Skoda Octavia: 947 од. Renault Scenic: 599 од. Nissan Leaf: 503 од. Nissan Qashqai: 443 од. Volkswagen Tiguan: 407 од. Ford Focus: 380 од. Volkswagen Touran: 374 од. Audi A4: 366 од. Audi Q5: 363 од. Tesla Model 3: 361 од. Skoda Fabia: 315 од. Opel Astra: 296 од. Mazda CX-5: 276 од. Opel Zafira: 261 од. Audi A6: 260 од. Nissan Rogue: 230 од. Tesla Model Y: 219 од.

В рейтинг потрапили одразу три електромобілі: бюджетний Nissan Leaf, найдоступніша Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Шість моделей із 20 виявилися кросоверами, тренд на купівлю яких триває в Україні. Також в перелік увійшов лише один преміум бренд — Audi.

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