ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року
В серпні 2023 року в Україну імпортували 21,6 тис. вживаних авто з-за кордону, що стало черговим рекордом. Результат виявився найбільшим з моменту скасування "нульового" розмитнення у червні 2022 року.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
У серпні українці придбали 115,9 тис. вживаних автомобілів, що на понад 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку — 94,3 тис. одиниць або понад 81% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто. Частка імпортованих авто з пробігом склала майже 19%.
Де було найбільше перепродажів авто
- Київ: 13,9 тис. реєстрацій;
- Дніпропетровська обл.: 10,5 тис.;
- Київська обл.: 10,2 тис.;
- Львівська обл.: 8,9 тис.;
- Одеська обл.: 8,4 тис.
З-за кордону у серпні 2023 року привезли 21,6 тис. авто з пробігом, що на понад 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Де найбільше купували імпортні вживані авто з-за кордону
- Львівська обл.: 2,7 тис.;
- Київ: 2,1 тис.;
- Київська обл.: 1,6 тис.;
- Вінницька обл.: 1,4 тис.;
- Рівненська обл.: 1,3 тис.
ТОП 20 імпортних вживаних авто в Україні у серпні 2023 року
- Volkswagen Golf: 1607 одиниць.
- Volkswagen Passat: 834 од.
- Renault Megane: 856 од.
- Skoda Octavia: 947 од.
- Renault Scenic: 599 од.
- Nissan Leaf: 503 од.
- Nissan Qashqai: 443 од.
- Volkswagen Tiguan: 407 од.
- Ford Focus: 380 од.
- Volkswagen Touran: 374 од.
- Audi A4: 366 од.
- Audi Q5: 363 од.
- Tesla Model 3: 361 од.
- Skoda Fabia: 315 од.
- Opel Astra: 296 од.
- Mazda CX-5: 276 од.
- Opel Zafira: 261 од.
- Audi A6: 260 од.
- Nissan Rogue: 230 од.
- Tesla Model Y: 219 од.
В рейтинг потрапили одразу три електромобілі: бюджетний Nissan Leaf, найдоступніша Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Шість моделей із 20 виявилися кросоверами, тренд на купівлю яких триває в Україні. Також в перелік увійшов лише один преміум бренд — Audi.
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