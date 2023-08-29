ТОП 10 найнадійніших вживаних сімейних хетчбеків у 2023 році
Сімейний автомобіль має бути синонімом надійності, адже нікому не потрібна машина, яка ризикує будь-якої миті вийти з ладу, з дітьми на борту. Експерти з'ясували, які сімейні хетчбеки у віці від чотирьох до десяти років є найбільш надійними у 2023-му.
Фахівці What Car? провели дослідження надійності спільно з MotorEasy, та склали список найбільш надійних моделей сімейних хетчбеків.
Рейтинг формувався на основі опитування власників авто про проблеми, з якими вони стикалися під час експлуатації авто за попередні два роки. З'ясовувалося:
- як довго автомобіль був поза дорогою;
- скільки коштував ремонт.
Озброєні цією інформацією, експерти What Car? виставляли кожній моделі унікальний бал надійності у відсотках. Чим ближче авто до 100%, тим воно надійніше.
Найнадійніше сімейне авто із пробігом 2023 року
Переможцем рейтингу стала Mazda 3 (2014 - 2019) з бензиновим двигуном.
Рейтинг надійності цього авто сягнув 99,3%. За останні два роки лише 3,6% власників цієї моделі зіткнулися з поломками, які не стосувалися двигуна, а були пов'язані з електрикою.
Щобільше всі несправні машини були придатні до експлуатації й ремонтувалися менш ніж за добу, а вартість ремонту становила від 1 до 50 фунтів (від 47 грн до 2326 грн за актуальним курсом).
ТОП 10 найнадійніших вживаних сімейних авто у 2023 році
- Mazda 3, бензин (2014 - 2019): 99,3%;
- Honda Civic, бензин (2012 - 2017): 96,2%;
- Hyundai i30 (2012—2017): 94,9%;
- Honda Civic, дизель (2012 - 2017): 93,6%;
- Seat Leon, дизель (2013 - 2020): 93,5%;
- Toyota Auris, бензин (2007 - 2013): 92,3%;
- Skoda Yeti, бензин (2009 - 2017): 92,1%;
- Alfa Romeo Giulietta (2010 - 2020): 92%;
- Ford Focus, дизель (2004 - 2011): 90%;
- Honda Civic (2006 - 2012): 88,3%.
Раніше ми представляли ТОП 3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році. Також писали про найкращі сімейні позашляховики 2023 року.