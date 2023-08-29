ТОП 10 найнадійніших вживаних сімейних хетчбеків у 2023 році

Нікому не потрібне авто, яке може несподівано зламатися, з дітьми у салоні. Фото: freepik

Сімейний автомобіль має бути синонімом надійності, адже нікому не потрібна машина, яка ризикує будь-якої миті вийти з ладу, з дітьми на борту. Експерти з'ясували, які сімейні хетчбеки у віці від чотирьох до десяти років є найбільш надійними у 2023-му.

Фахівці What Car? провели дослідження надійності спільно з MotorEasy, та склали список найбільш надійних моделей сімейних хетчбеків.

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Рейтинг формувався на основі опитування власників авто про проблеми, з якими вони стикалися під час експлуатації авто за попередні два роки. З'ясовувалося:

як довго автомобіль був поза дорогою;

скільки коштував ремонт.

Озброєні цією інформацією, експерти What Car? виставляли кожній моделі унікальний бал надійності у відсотках. Чим ближче авто до 100%, тим воно надійніше.

Найнадійніше сімейне авто із пробігом 2023 року

Фото: infocar.ua

Переможцем рейтингу стала Mazda 3 (2014 - 2019) з бензиновим двигуном.

Рейтинг надійності цього авто сягнув 99,3%. За останні два роки лише 3,6% власників цієї моделі зіткнулися з поломками, які не стосувалися двигуна, а були пов'язані з електрикою.

Щобільше всі несправні машини були придатні до експлуатації й ремонтувалися менш ніж за добу, а вартість ремонту становила від 1 до 50 фунтів (від 47 грн до 2326 грн за актуальним курсом).

ТОП 10 найнадійніших вживаних сімейних авто у 2023 році

Mazda 3, бензин (2014 - 2019): 99,3%; Honda Civic, бензин (2012 - 2017): 96,2%; Hyundai i30 (2012—2017): 94,9%; Honda Civic, дизель (2012 - 2017): 93,6%; Seat Leon, дизель (2013 - 2020): 93,5%; Toyota Auris, бензин (2007 - 2013): 92,3%; Skoda Yeti, бензин (2009 - 2017): 92,1%; Alfa Romeo Giulietta (2010 - 2020): 92%; Ford Focus, дизель (2004 - 2011): 90%; Honda Civic (2006 - 2012): 88,3%.

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