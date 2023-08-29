ТОП 10 самых надежных б/у семейных хэтчбеков в 2023 году
Семейный автомобиль должен быть синонимом надежности, ведь никому не нужна машина, которая рискует в любой момент выйти из строя, с детьми на борту. Эксперты выяснили, какие семейные хэтчбеки в возрасте от четырех до десяти лет наиболее надежны в 2023-м.
Специалисты What Car? провели исследование надежности совместно с MotorEasy и составили список наиболее надежных моделей семейных хэтчбеков.
Рейтинг формировался на основе опроса автовладельцев о проблемах, с которыми они сталкивались во время эксплуатации авто за предыдущие два года. Выяснялось:
- как долго автомобиль был вне дороги;
- сколько стоил ремонт.
Вооруженные этой информацией, эксперты What Car? выставляли каждой модели уникальный балл надежности в процентах. Чем ближе авто к 100%, тем оно надежнее.
Самый надежный семейный автомобиль с пробегом 2023 года
Победителем рейтинга стала Mazda 3 (2014 – 2019) с бензиновым двигателем.
Рейтинг надежности этого автомобиля достиг 99,3%. За последние два года только 3,6% владельцев этой модели столкнулись с поломками, не касающимися двигателя, а связанными с электричеством.
Более того неисправные машины были пригодны к эксплуатации и ремонтировались менее чем за сутки, а стоимость ремонта составляла от 1 до 50 фунтов (от 47 грн до 2326 грн по актуальному курсу).
ТОП 10 самых надежных подержанных семейных авто в 2023 году
- Mazda 3, бензин (2014 – 2019): 99,3%;
- Honda Civic, бензин (2012 – 2017): 96,2%;
- Hyundai i30 (2012-2017): 94,9%;
- Honda Civic, дизель (2012 – 2017): 93,6%;
- Seat Leon, дизель (2013 – 2020): 93,5%;
- Toyota Auris, бензин (2007 – 2013): 92,3%;
- Skoda Yeti, бензин (2009 – 2017): 92,1%;
- Alfa Romeo Giulietta (2010 – 2020): 92%;
- Ford Focus, дизель (2004 – 2011): 90%;
- Honda Civic (2006 – 2012): 88,3%.
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