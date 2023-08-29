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ТОП 10 самых надежных б/у семейных хэтчбеков в 2023 году

29 августа 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 самых надежных б/у семейных хэтчбеков в 2023 году
Никому не нужен автомобиль, который может неожиданно сломаться, с детьми в салоне. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Семейный автомобиль должен быть синонимом надежности, ведь никому не нужна машина, которая рискует в любой момент выйти из строя, с детьми на борту. Эксперты выяснили, какие семейные хэтчбеки в возрасте от четырех до десяти лет наиболее надежны в 2023-м.

Специалисты What Car? провели исследование надежности совместно с MotorEasy и составили список наиболее надежных моделей семейных хэтчбеков.

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Рейтинг формировался на основе опроса автовладельцев о проблемах, с которыми они сталкивались во время эксплуатации авто за предыдущие два года. Выяснялось:

  • как долго автомобиль был вне дороги;
  • сколько стоил ремонт.

Вооруженные этой информацией, эксперты What Car? выставляли каждой модели уникальный балл надежности в процентах. Чем ближе авто к 100%, тем оно надежнее.

Самый надежный семейный автомобиль с пробегом 2023 года

Фото: infocar.ua

Победителем рейтинга стала Mazda 3 (2014 – 2019) с бензиновым двигателем.

Рейтинг надежности этого автомобиля достиг 99,3%. За последние два года только 3,6% владельцев этой модели столкнулись с поломками, не касающимися двигателя, а связанными с электричеством.

Более того неисправные машины были пригодны к эксплуатации и ремонтировались менее чем за сутки, а стоимость ремонта составляла от 1 до 50 фунтов (от 47 грн до 2326 грн по актуальному курсу).

ТОП 10 самых надежных подержанных семейных авто в 2023 году

  1. Mazda 3, бензин (2014 – 2019): 99,3%;
  2. Honda Civic, бензин (2012 – 2017): 96,2%;
  3. Hyundai i30 (2012-2017): 94,9%;
  4. Honda Civic, дизель (2012 – 2017): 93,6%;
  5. Seat Leon, дизель (2013 – 2020): 93,5%;
  6. Toyota Auris, бензин (2007 – 2013): 92,3%;
  7. Skoda Yeti, бензин (2009 – 2017): 92,1%;
  8. Alfa Romeo Giulietta (2010 – 2020): 92%;
  9. Ford Focus, дизель (2004 – 2011): 90%;
  10. Honda Civic (2006 – 2012): 88,3%.

Ранее мы представляли ТОП 3 семейных электрокара в Украине в 2023 году. Также писали о лучших семейных внедорожниках 2023 года.

 

 

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