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Авто з Німеччини: які вживані машини вигідно купувати для України

11 вересня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Авто з Німеччини: які вживані машини вигідно купувати для України
Вживане авто з Німеччини пригнати дешевше, ніж купити таке ж в Україні. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Найпопулярнішим в Україні вживаним авто імпортованим з-за кордону у серпні 2023 року з великим відривом став Volkswagen Golf, та й узагалі у ТОП 20 таких машин німецькі моделі посіли дев'ять місць. Розповідаємо, чому привозити авто з Німеччини вигідно.

Навіть разом з податками, зборами на імпорт та доставкою німецьке авто з пробігом буде коштувати дешевше, ніж купувати аналогічну модель в Україні. Рейтинг вживаних авто з Німеччини склав UaMotors.

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Volkswagen Golf

  • хороша стійкість та керованість на поворотах та високій швидкості;
  • висока посадка;
  • виглядає компактно, але має просторий салон та достатньо місця для пасажирів;
  • витрата палива у міському циклі: 9-10 літрів на 100 км;
  • підвіска розрахована на пересування різними покриттями, має середню жорсткість;
  • місткий багажник: у хетчбека — до 1305 літрів (зі складеними кріслами), в універсала — до 1495 літрів.

BMW 3 Series

  • кузов стійкий до зовнішніх впливів, метал надійно захищений від корозії;
  • найслабший з бензинових моторів має 136 к. с., а найпотужніший — 302 к. с.;
  • потужність дизельних силових установок коливається від 120 до 242 к. с.;
  • ефективна система управління дозволяє виконувати маневри легко та плавно навіть на найскладніших дорогах.

Mercedes-Benz C-Class

  • виключно комфортна та безпечна машина;
  • має пневматичну підвіску, 7-ступінчасту трансмісію, комплект активної безпеки;
  • коефіцієнт несправності 1,6 на 1000 автомобілів;
  • серед 4-5-річних машин частка відмов становить 10,3%, а серед 6-7-річних — 16,2%;
  • презентабельний екстер’єр та внутрішнє оздоблення;
  • гарні ходові якості.

Audi A4

  • ефектний агресивний дизайн;
  • передня панель з великими клавішами керування та класичним компонуванням;
  • кермо 3-спицеве зі зручним захватом;
  • покази панелі приладів добре читаються, а по центру розташований монітор бортового комп’ютера;
  • комфортні крісла, оснащені валиками бічної підтримки та регулюються за допомогою електроприводу;
  • об’єм багажника: 460 літрів.

Porsche 911

  • силова установка використовується 6-циліндровий мотор з подвійним турбонаддувом потужністю 450 к.с.;
  • 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями;
  • є повно- та задньопривідна версії;
  • до 100 км/год автомобіль розганяється за 3,8 секунди;
  • максимальна швидкість — 306 км/год;
  • тканинний верх складається за 12 секунд;
  • відкривати та закривати дах можна на швидкості до 50 км/год;
  • оснащується системою нічного бачення, системою автоматичного гальмування, виявлення об’єктів, що рухаються, автопарковкою, круїз-контролем тощо.

Volkswagen Passat

  • в останній версії є модульна платформа MQB, що позитивно вплинуло на керованість авто;
  • доступні електронні амортизатори, які мають можливість регулювання ступеня стиснення підвіски;
  • для кузова використовується сталь високої міцності, що дозволило зменшити вагу автомобіля, зробити його дешевшим;
  • навіть на великій швидкості в салоні тихо та затишно.

BMW 5 Series

  • дотриманий баланс між керованістю, яка наближена до спортивної, та комфортом під час їзди на тривалі дистанції;
  • завдяки довгій базі, широкій колії та великій масі практично унеможливлюються розгойдування на поперечній хвилі дороги;
  • довга база компенсує багато нерівностей дороги, які не може компенсувати пружинна підвіска;
  • має гарне шумопоглинання;
  • авто дуже просте в керуванні;
  • є система автоматичного перемикання на ближнє світло за наявності зустрічних авто.

Mercedes-Benz E-Class

  • технічні характеристики залежать від модифікації та комплектації;
  • об’єм двигунів складає 1,8 — 6,3 л;
  • потужність до 612 к. с.;
  • витрата палива містом 2,5 — 19 л на 100 кілометрів;
  • об’єм багажника від 249 до 695 літрів.

Audi A6

  • будь-яка на вибір трансмісія: механіка, автомат, варіатор або роботизована КПП;
  • два поперечних важелі спереду та багатоважільна підвіска ззаду;
  • залежно від версії має телескопічні амортизатори, жорсткіші стійки, пневматичну систему;
  • об'єм багажника до 530 л;
  • для оформлення салону використовують розкішні матеріали, ергономіка продумана до дрібниць.

Porsche Cayenne

  • має всі атрибути дорогого авто: шкіра, алькантара, високоякісний пластик, багато моніторів і кнопок, навігація, клімат-контроль для кожного ряду крісел тощо;
  • об’єм багажника від 670 до 1780 літрів;
  • авто стрімке, стійке й дасть фору багатьом конкурентам навіть на перегоновому треку;
  • у модифікації "турбо" використовується пневмопідвіска, яка може автоматично зменшувати кліренс до 187 мм.

Раніше ми писали, як модернізують та скільки коштуватиме популярний в України Volkswagen ID.4. Також повідомляли, чому у росіян в Німеччині почали вилучати автомобілі.

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