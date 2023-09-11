Авто з Німеччини: які вживані машини вигідно купувати для України

Вживане авто з Німеччини пригнати дешевше, ніж купити таке ж в Україні. Фото: motortrend.com

Найпопулярнішим в Україні вживаним авто імпортованим з-за кордону у серпні 2023 року з великим відривом став Volkswagen Golf, та й узагалі у ТОП 20 таких машин німецькі моделі посіли дев'ять місць. Розповідаємо, чому привозити авто з Німеччини вигідно.

Навіть разом з податками, зборами на імпорт та доставкою німецьке авто з пробігом буде коштувати дешевше, ніж купувати аналогічну модель в Україні. Рейтинг вживаних авто з Німеччини склав UaMotors.

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Volkswagen Golf

хороша стійкість та керованість на поворотах та високій швидкості;

висока посадка;

виглядає компактно, але має просторий салон та достатньо місця для пасажирів;

витрата палива у міському циклі: 9-10 літрів на 100 км;

підвіска розрахована на пересування різними покриттями, має середню жорсткість;

місткий багажник: у хетчбека — до 1305 літрів (зі складеними кріслами), в універсала — до 1495 літрів.

BMW 3 Series

кузов стійкий до зовнішніх впливів, метал надійно захищений від корозії;

найслабший з бензинових моторів має 136 к. с., а найпотужніший — 302 к. с.;

потужність дизельних силових установок коливається від 120 до 242 к. с.;

ефективна система управління дозволяє виконувати маневри легко та плавно навіть на найскладніших дорогах.

Mercedes-Benz C-Class

виключно комфортна та безпечна машина;

має пневматичну підвіску, 7-ступінчасту трансмісію, комплект активної безпеки;

коефіцієнт несправності 1,6 на 1000 автомобілів;

серед 4-5-річних машин частка відмов становить 10,3%, а серед 6-7-річних — 16,2%;

презентабельний екстер’єр та внутрішнє оздоблення;

гарні ходові якості.

Audi A4

ефектний агресивний дизайн;

передня панель з великими клавішами керування та класичним компонуванням;

кермо 3-спицеве зі зручним захватом;

покази панелі приладів добре читаються, а по центру розташований монітор бортового комп’ютера;

комфортні крісла, оснащені валиками бічної підтримки та регулюються за допомогою електроприводу;

об’єм багажника: 460 літрів.

Porsche 911

силова установка використовується 6-циліндровий мотор з подвійним турбонаддувом потужністю 450 к.с.;

8-ступінчастий робот із двома зчепленнями;

є повно- та задньопривідна версії;

до 100 км/год автомобіль розганяється за 3,8 секунди;

максимальна швидкість — 306 км/год;

тканинний верх складається за 12 секунд;

відкривати та закривати дах можна на швидкості до 50 км/год;

оснащується системою нічного бачення, системою автоматичного гальмування, виявлення об’єктів, що рухаються, автопарковкою, круїз-контролем тощо.

Volkswagen Passat

в останній версії є модульна платформа MQB, що позитивно вплинуло на керованість авто;

доступні електронні амортизатори, які мають можливість регулювання ступеня стиснення підвіски;

для кузова використовується сталь високої міцності, що дозволило зменшити вагу автомобіля, зробити його дешевшим;

навіть на великій швидкості в салоні тихо та затишно.

BMW 5 Series

дотриманий баланс між керованістю, яка наближена до спортивної, та комфортом під час їзди на тривалі дистанції;

завдяки довгій базі, широкій колії та великій масі практично унеможливлюються розгойдування на поперечній хвилі дороги;

довга база компенсує багато нерівностей дороги, які не може компенсувати пружинна підвіска;

має гарне шумопоглинання;

авто дуже просте в керуванні;

є система автоматичного перемикання на ближнє світло за наявності зустрічних авто.

Mercedes-Benz E-Class

технічні характеристики залежать від модифікації та комплектації;

об’єм двигунів складає 1,8 — 6,3 л;

потужність до 612 к. с.;

витрата палива містом 2,5 — 19 л на 100 кілометрів;

об’єм багажника від 249 до 695 літрів.

Audi A6

будь-яка на вибір трансмісія: механіка, автомат, варіатор або роботизована КПП;

два поперечних важелі спереду та багатоважільна підвіска ззаду;

залежно від версії має телескопічні амортизатори, жорсткіші стійки, пневматичну систему;

об'єм багажника до 530 л;

для оформлення салону використовують розкішні матеріали, ергономіка продумана до дрібниць.

Porsche Cayenne

має всі атрибути дорогого авто: шкіра, алькантара, високоякісний пластик, багато моніторів і кнопок, навігація, клімат-контроль для кожного ряду крісел тощо;

об’єм багажника від 670 до 1780 літрів;

авто стрімке, стійке й дасть фору багатьом конкурентам навіть на перегоновому треку;

у модифікації "турбо" використовується пневмопідвіска, яка може автоматично зменшувати кліренс до 187 мм.

Раніше ми писали, як модернізують та скільки коштуватиме популярний в України Volkswagen ID.4. Також повідомляли, чому у росіян в Німеччині почали вилучати автомобілі.