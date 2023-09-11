Авто з Німеччини: які вживані машини вигідно купувати для України
11 вересня 2023 16:45
Вживане авто з Німеччини пригнати дешевше, ніж купити таке ж в Україні. Фото: motortrend.com
Найпопулярнішим в Україні вживаним авто імпортованим з-за кордону у серпні 2023 року з великим відривом став Volkswagen Golf, та й узагалі у ТОП 20 таких машин німецькі моделі посіли дев'ять місць. Розповідаємо, чому привозити авто з Німеччини вигідно.
Навіть разом з податками, зборами на імпорт та доставкою німецьке авто з пробігом буде коштувати дешевше, ніж купувати аналогічну модель в Україні. Рейтинг вживаних авто з Німеччини склав UaMotors.
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Volkswagen Golf
- хороша стійкість та керованість на поворотах та високій швидкості;
- висока посадка;
- виглядає компактно, але має просторий салон та достатньо місця для пасажирів;
- витрата палива у міському циклі: 9-10 літрів на 100 км;
- підвіска розрахована на пересування різними покриттями, має середню жорсткість;
- місткий багажник: у хетчбека — до 1305 літрів (зі складеними кріслами), в універсала — до 1495 літрів.
BMW 3 Series
- кузов стійкий до зовнішніх впливів, метал надійно захищений від корозії;
- найслабший з бензинових моторів має 136 к. с., а найпотужніший — 302 к. с.;
- потужність дизельних силових установок коливається від 120 до 242 к. с.;
- ефективна система управління дозволяє виконувати маневри легко та плавно навіть на найскладніших дорогах.
Mercedes-Benz C-Class
- виключно комфортна та безпечна машина;
- має пневматичну підвіску, 7-ступінчасту трансмісію, комплект активної безпеки;
- коефіцієнт несправності 1,6 на 1000 автомобілів;
- серед 4-5-річних машин частка відмов становить 10,3%, а серед 6-7-річних — 16,2%;
- презентабельний екстер’єр та внутрішнє оздоблення;
- гарні ходові якості.
Audi A4
- ефектний агресивний дизайн;
- передня панель з великими клавішами керування та класичним компонуванням;
- кермо 3-спицеве зі зручним захватом;
- покази панелі приладів добре читаються, а по центру розташований монітор бортового комп’ютера;
- комфортні крісла, оснащені валиками бічної підтримки та регулюються за допомогою електроприводу;
- об’єм багажника: 460 літрів.
Porsche 911
- силова установка використовується 6-циліндровий мотор з подвійним турбонаддувом потужністю 450 к.с.;
- 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями;
- є повно- та задньопривідна версії;
- до 100 км/год автомобіль розганяється за 3,8 секунди;
- максимальна швидкість — 306 км/год;
- тканинний верх складається за 12 секунд;
- відкривати та закривати дах можна на швидкості до 50 км/год;
- оснащується системою нічного бачення, системою автоматичного гальмування, виявлення об’єктів, що рухаються, автопарковкою, круїз-контролем тощо.
Volkswagen Passat
- в останній версії є модульна платформа MQB, що позитивно вплинуло на керованість авто;
- доступні електронні амортизатори, які мають можливість регулювання ступеня стиснення підвіски;
- для кузова використовується сталь високої міцності, що дозволило зменшити вагу автомобіля, зробити його дешевшим;
- навіть на великій швидкості в салоні тихо та затишно.
BMW 5 Series
- дотриманий баланс між керованістю, яка наближена до спортивної, та комфортом під час їзди на тривалі дистанції;
- завдяки довгій базі, широкій колії та великій масі практично унеможливлюються розгойдування на поперечній хвилі дороги;
- довга база компенсує багато нерівностей дороги, які не може компенсувати пружинна підвіска;
- має гарне шумопоглинання;
- авто дуже просте в керуванні;
- є система автоматичного перемикання на ближнє світло за наявності зустрічних авто.
Mercedes-Benz E-Class
- технічні характеристики залежать від модифікації та комплектації;
- об’єм двигунів складає 1,8 — 6,3 л;
- потужність до 612 к. с.;
- витрата палива містом 2,5 — 19 л на 100 кілометрів;
- об’єм багажника від 249 до 695 літрів.
Audi A6
- будь-яка на вибір трансмісія: механіка, автомат, варіатор або роботизована КПП;
- два поперечних важелі спереду та багатоважільна підвіска ззаду;
- залежно від версії має телескопічні амортизатори, жорсткіші стійки, пневматичну систему;
- об'єм багажника до 530 л;
- для оформлення салону використовують розкішні матеріали, ергономіка продумана до дрібниць.
Porsche Cayenne
- має всі атрибути дорогого авто: шкіра, алькантара, високоякісний пластик, багато моніторів і кнопок, навігація, клімат-контроль для кожного ряду крісел тощо;
- об’єм багажника від 670 до 1780 літрів;
- авто стрімке, стійке й дасть фору багатьом конкурентам навіть на перегоновому треку;
- у модифікації "турбо" використовується пневмопідвіска, яка може автоматично зменшувати кліренс до 187 мм.
Раніше ми писали, як модернізують та скільки коштуватиме популярний в України Volkswagen ID.4. Також повідомляли, чому у росіян в Німеччині почали вилучати автомобілі.