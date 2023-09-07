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У Німеччині у росіян вилучають автомобілі: що сталося

7 вересня 2023 13:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Німеччині у росіян вилучають автомобілі: що сталося
Автомобілі на парковці. Фото: news.obozrevatel.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавні дії німецьких митних служб викликали стурбованість серед російських автовласників. Німецькі органи посилили вилучення машин із російськими номерами у громадян Росії під час спроби в'їзду до Німеччини.

Про це повідомляє посольство РФ у Німеччині.

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Повідомляється, що здебільшого ці дії пояснюються звинуваченнями у порушенні німецького законодавства про міжнародну торгівлю.

Хоча більшість російських громадян заявляють, що привозять свої автомобілі для особистих потреб чи проходу країною, такі аргументи ігноруються німецькими органами.

"Ми продовжуємо відзначати випадки, коли автомобілі російських громадян, зареєстровані в Росії та тимчасово ввезені до Німеччини для особистого використання або транзиту, вилучаються німецькими митними службами. Вказаним громадянам звинувачують у порушенні німецького законодавства про міжнародну торгівлю", — йдеться в повідомленні.

Через цю ситуацію російське посольство в Німеччині закликає своїх громадян утриматися від в'їзду в країну автомобілями з російською реєстрацією доки не буде досягнуто роз'яснення даної ситуації.

Нагадаємо, що у більшості країн ЄС з початку повномасштабної війни біженці мали право користуватися автомобілем на українських номерах протягом шести місяців, але згодом цей термін продовжили до року. Зараз із цього питання існує невизначеність, що змушує українців, зокрема у Німеччині, масово продавати свої авто.

 

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