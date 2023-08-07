Авто в Германии: как украинцу купить и зарегистрировать

Как украинцу купить и зарегистрировать авто в Германии: цены и процедуры
7 августа 2023 16:25
Приличный автомобиль с пробегом 100-150 тыс. км стоит в Германии до 5000 евро. Фото: today.ua
В Германии с начала полномасштабной войны нашли убежище более 1 млн. украинцев. Некоторые из них уже начали покупать подержанные автомобили на местной регистрации.
О процессе покупки авто сообщила ЕВиза.
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Где купить машину в Германии
- Автосалоны есть в каждом крупном городе страны. Проверка авто и оформление всех бумаг здесь гораздо более оперативная, чем у частных продавцов, но и цена выше, чем из рук хозяина машины.
- Огромные авторынки подержанных автомобилей есть по всей стране. Например, рынок в Эссене является самым большим в Европе. Минус в том, что здесь много перекупщиков автомобилей со своей дополнительной маржой.
- В газетах встречаются интересные предложения о продаже б/у машин в отличном состоянии с небольшим пробегом от старших поколений автолюбителей.
Интернет-площадки по продаже авто в Германии
- autoscout24.de;
- gebrauchtwagen.de;
- mobile.de;
- motoso.de;
- pkw.de;
- quoka.de;
- webmobil24.de;
- webauto.de;
Перед подписанием сделки купли-продажи автомобиля нужно проверить документы продавца
- Fahrzeugbrief — документ, в котором указаны хозяин авто и все его предшественники, плюс полные параметры машины.
- "Маленький Бриф" — сжатая версия предыдущего документа. Нужно иметь его при себе в авто, когда его эксплуатируете.
- TÜV — подтверждение прохождения технического осмотра авто.
- ASU Abgasuntersuchung — экологический сертификат, который выдается на автомобиль (обязательный не во всей Германии).
- Номерные знаки.
Цена авто и плата за регистрацию, налог и страховку
По данным TRAVEL, после отмены "нулевого" растаможки спрос на вывоз авто из Германии в Украину существенно снизился. Сейчас украинцы покупают себе тут машины, чтобы ездить ими в странах ЕС.
- Автомобиль в приличном состоянии с пробегом 100-150 тыс. км можно купить за 3-5 тыс. евро.
- регистрация автомобиля, покупка номерных знаков и наклейка выбросов (согласно экологическому стандарту) — около 100 евро.
- Страховка на авто в среднем — около 330 евро в год.
- Сумма транспортного налога в среднем — около 110 евро в год.
- Машина должна проходить техосмотр раз в два года (Hauptuntersuchung), его стоимость — 100-150 евро.
Ранее мы писали об изменениях в процедуре обязательного техосмотра в 2023 году в Украине. Также были названы актуальные цены на обязательное ТО.