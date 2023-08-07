Авто в Германии: как украинцу купить и зарегистрировать

Приличный автомобиль с пробегом 100-150 тыс. км стоит в Германии до 5000 евро. Фото: today.ua

В Германии с начала полномасштабной войны нашли убежище более 1 млн. украинцев. Некоторые из них уже начали покупать подержанные автомобили на местной регистрации.

О процессе покупки авто сообщила ЕВиза.

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Где купить машину в Германии

Автосалоны есть в каждом крупном городе страны. Проверка авто и оформление всех бумаг здесь гораздо более оперативная, чем у частных продавцов, но и цена выше, чем из рук хозяина машины.

есть в каждом крупном городе страны. Проверка авто и оформление всех бумаг здесь гораздо более оперативная, чем у частных продавцов, но и цена выше, чем из рук хозяина машины. Огромные авторынки подержанных автомобилей есть по всей стране. Например, рынок в Эссене является самым большим в Европе. Минус в том, что здесь много перекупщиков автомобилей со своей дополнительной маржой.

подержанных автомобилей есть по всей стране. Например, рынок в Эссене является самым большим в Европе. Минус в том, что здесь много перекупщиков автомобилей со своей дополнительной маржой. В газетах встречаются интересные предложения о продаже б/у машин в отличном состоянии с небольшим пробегом от старших поколений автолюбителей.

Интернет-площадки по продаже авто в Германии

autoscout24.de;

gebrauchtwagen.de;

mobile.de;

motoso.de;

pkw.de;

quoka.de;

webmobil24.de;

webauto.de;

Перед подписанием сделки купли-продажи автомобиля нужно проверить документы продавца

Fahrzeugbrief — документ, в котором указаны хозяин авто и все его предшественники, плюс полные параметры машины.

"Маленький Бриф" — сжатая версия предыдущего документа. Нужно иметь его при себе в авто, когда его эксплуатируете.

TÜV — подтверждение прохождения технического осмотра авто.

ASU Abgasuntersuchung — экологический сертификат, который выдается на автомобиль (обязательный не во всей Германии).

Номерные знаки.

Цена авто и плата за регистрацию, налог и страховку

По данным TRAVEL, после отмены "нулевого" растаможки спрос на вывоз авто из Германии в Украину существенно снизился. Сейчас украинцы покупают себе тут машины, чтобы ездить ими в странах ЕС.

Автомобиль в приличном состоянии с пробегом 100-150 тыс. км можно купить за 3-5 тыс. евро.

регистрация автомобиля, покупка номерных знаков и наклейка выбросов (согласно экологическому стандарту) — около 100 евро.

Страховка на авто в среднем — около 330 евро в год.

Сумма транспортного налога в среднем — около 110 евро в год.

Машина должна проходить техосмотр раз в два года (Hauptuntersuchung), его стоимость — 100-150 евро.

Ранее мы писали об изменениях в процедуре обязательного техосмотра в 2023 году в Украине. Также были названы актуальные цены на обязательное ТО.