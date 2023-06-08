Обязательный техосмотр в Украине — важные изменения 2023 года и новые цены

Технический осмотр автомобиля в Украине. Фото: freepik.com

Еще в прошлом месяце Кабмин принял постановление, которым усовершенствовал процедуру прохождения обязательного техконтроля транспортных средств. Путем изменений эту процедуру планируют сделать более безопасной и сделать невозможным злоупотребление.

К чему нужно готовиться украинским водителям, рассказываем далее в материале.

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Что изменилось в законе о техосмотре

19 мая Кабинет Министров внес изменения в постановления от 30 января 2012 г. № 137 и от 31 мая 2012 г. № 512. Их цель — уменьшить на улицах количество транспорта, передвигающегося в технически неисправном состоянии.

Главные изменения следующие:

Электронная форма протокола проверки технического состояния (Е-протокол). При необходимости водителю могут предоставить и печатный вариант. Электронный документ должен усложнить подделку бланка протокола прохождения ТО.

Видеофиксация процесса обязательного технического контроля — по плану минимизирует риск коррупции. К видеоматериалам смогут иметь доступ органы власти, местного самоуправления, физические и юридические лица, если запрос запросят.

Обновление объемов проверки технического состояния ТС и имплементация Директивы 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Соответствующий документ обязывает государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов транспортных средств.

Кроме того, предполагается определение исключительного перечня правовых оснований. На них будут иметь возможность опираться те, кто отказывается проходить ТО.

Техосмотр транспортного средства. Фото: freepik.com

Кому необходимо пройти обязательный техосмотр в 2023 году

Заметим, что периодичность прохождения ТО регулируется ст. 35 ЗУ "О дорожном движении". Что касается обязательного техосмотра, то его должны проходить транспортные средства, двигающиеся по магистральным дорогам. Форма регистрации собственности в этом случае не имеет значения.

Для следующих категорий транспортных средств ТО 2023 станет обязательным:

большие грузовые автомобили, которым больше года — один раз в год;

автобусы, которыми пользуются более двух лет — раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет — один раз в два года;

легковые автомобили, которые используют для работы в такси старше двух лет — один раз в год;

тракторы колесные, используемые более двух лет — один раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) — прохождение ежегодное;

колесно-транспортные средства, которые используются для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

После проведения испытаний транспортного средства составляется протокол. В нем сотрудники испытательной лаборатории указывают срок, когда необходимо вернуться и произвести новый ТО.

Кто освобожден от ТО

некоммерческие автомобили — все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от их срока эксплуатации при условии, что они не используются для получения прибыли;

новые легковые авто и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 лет.

Где проходить техосмотр украинским водителям

Обратим внимание, что техосмотр транспортного средства можно пройти в любой сертифицированной СТО. Специалисты займутся досмотром транспортных средств, а после его проведения выдадут сертификаты о прохождении. Собственно, теперь речь пойдет о е-протоколах.

Какие документы необходимы для прохождения техосмотра

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, однако есть несколько обязательных документов:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физ. лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юр. лица).

Техосмотр транспортного средства. Фото: depositphotos.com

Сколько стоит прохождение техосмотра

Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Так, по данным Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины, ориентировочно будут следующие цены:

осмотр легковой машины — от 1120 грн;

осмотр автобуса массой более 5 тонн — от 1344 грн;

осмотр грузовой машины массой более 12 тонн — от 1440 грн;

тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона;

ТО прицепов также нужно будет пройти, и за них владельцы должны будут заплатить при осмотре как за полноценный автомобиль — 1120 грн, а по модели весом более 10 тонн — 1322 грн.

Будет ли штраф за не пройденный техосмотр

Заметим, что штраф предусматривается только для тех транспортных средств, которые должны пройти техосмотр. Если их владельцы проигнорируют ТО, то должны будут выложить за это большую сумму:

просроченный ТО — 3 400 грн;

повторное нарушение — 17 тысяч грн;

нарушение ТО со стороны должностных лиц — до 34 тысяч гривен.

Техосмотр транспортного средства. Фото: google.com

Что проверяют во время техосмотра автомобиля

Процедура обязательного ТО осуществляется на специализированных пунктах технического контроля, которые должны иметь специальную аккредитацию Министерства инфраструктуры.

К средствам проверки технического состояния, обслуживанию и ремонту колесного транспортного средства относятся следующие узлы и системы:

тормозная система;

двигатель;

защитные устройства;

наружные световые приборы;

сцепное устройство;

рулевая система;

мосты и оси;

рама и кузов (грузовая платформа);

стекло и зеркала;

стеклоочистители и омыватели стекла;

шины и колеса в целом.

Напомним, мы писали о том, что 14 мая вступил в силу закон об изменениях при перерегистрации транспортных средств. Новые владельцы могут оставить закрепленные за автомобилем номерные знаки.

Также мы рассказывали о том, что народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.