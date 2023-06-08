Обов’язковий техогляд в Україні — важливі зміни 2023 року та нові ціни

Технічний огляд автомобіля в Україні. Фото: freepik.com

Ще минулого місяця Кабмін ухвалив постанову, якою вдосконалив процедуру проходження обов'язкового техконтролю транспортних засобів. Шляхом змін цю процедуру планують зробити безпечнішою та унеможливити зловживання.

До чого слід готуватися українським водіям, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що змінилося у законі про техогляд

19 травня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512. Їх мета — зменшити на вулицях кількість транспорту, який пересувається у технічно несправному стані.

Головні зміни наступні:

Електронна форма протоколу перевірки технічного стану (Е-протокол). За потреби водієві можуть надати й друкований варіант. Електронний документ має ускладнити підробку бланка протоколу проходження ТО.

Відеофіксація процесу обов'язкового технічного контролю — за планом мінімізує ризик корупції. До відеоматеріалів зможуть мати доступ органи влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, якщо зроблять запит.

Оновлення обсягів перевірки технічного стану ТЗ та імплементація Директиви 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року. Відповідний документ зобов'язує держави-члени ЄС проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів транспортних засобів.

Крім того, передбачається визначення виключного переліку правових підстав. На них матимуть можливість спиратися ті, хто відмовляється проходити ТО.

Техогляд транспортного засобу. Фото: freepik.com

Кому необхідно пройти обов'язковий техогляд 2023 року

Зауважимо, що періодичність проходження ТО регулюється ст. 35 ЗУ "Про дорожній рух". Що стосується обов'язкового техогляду, то його повинні проходити транспортні засоби, які рухаються магістральними дорогами. Форма реєстрації власності у цьому випадку не має значення.

Для наступних категорій транспортних засобів ТО 2023 року стане обов'язковим:

великі вантажні авто, яким понад рік — один раз на рік;

автобуси, якими користуються понад два роки — раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки — один раз на два роки;

легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки — один раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад два роки — один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) — проходження щорічне;

колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Після проведення випробувань транспортного засобу складається протокол. У ньому співробітники випробувальної лабораторії вказують термін, коли необхідно повернутися та зробити новий ТО.

Хто звільнений від ТО

некомерційні авто — усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від їхнього терміну експлуатації за умови, що вони не використовуються для отримання прибутку;

нові легкові авто та причепи, які використовують для комерційних перевезень, але їхній термін експлуатації не перевищує 2 роки.

Де проходити техогляд українським водіям

Звернімо увагу на те, що техогляд транспортного засобу можна пройти у будь-якій сертифікованій СТО. Фахівці займуться оглядом транспортних засобів, а після його проведення видадуть сертифікати про проходження. Власне, тепер мовитиметься про е-протоколи.

Які документи необхідні для проходження техогляду

Список документів для техогляду залежить від призначення, типу та власника авто, проте є кілька обов’язкових документів:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фіз. особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юр. особи).

Техогляд транспортного засобу. Фото: depositphotos.com

Скільки коштує проходження техогляду

Вартість обов’язкового техогляду залежить від типу транспортного засобу та його маси. Так, за даними Асоціації автомобільного транспорту та інфраструктури України, орієнтовно будуть такі ціни:

огляд легкової машини ― від 1120 грн;

огляд автобуса масою понад 5 тонн ― від 1344 грн;

огляд вантажної машини масою понад 12 тонн ― від 1440 грн;

тариф на техогляд решти комерційного транспорту лежить в межах зазначеного діапазону;

ТО причепів також потрібно буде пройти, і за них власники повинні будуть заплатити при огляді як за повноцінне авто — 1120 грн, а за моделі вагою більше ніж 10 тонн — 1322 грн.

Чи буде штраф за непройдений техогляд

Зауважимо, що штраф передбачається лише для тих транспортних засобів, які обов'язково мають пройти техогляд. Якщо їхні власники проігнорують ТО, то повинні будуть викласти за це чималу суму:

протермінований ТО — 3 400 грн;

повторне порушення — 17 тисяч грн;

порушення ТО з боку посадових осіб — до 34 тисяч гривень.

Техогляд транспортного засобу. Фото: google.com

Що перевіряють під час техогляду автомобіля

Процедура обов’язкового ТО здійснюється на спеціалізованих пунктах технічного контролю, які повинні мати спеціальну акредитацію від Міністерства інфраструктури.

До засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу належать такі вузли та системи:

гальмівна система;

двигун;

захисні пристрої;

зовнішні світлові прилади;

зчіпний пристрій;

кермова система;

мости й осі;

рама і кузов (вантажна платформа);

скло і дзеркала;

склоочисники та омивач скла;

шини та колеса в цілому.

Нагадаємо, ми писали про те, що 14 травня, набув чинності закон про зміни при перереєстрації транспортних засобів. Нові власники можуть залишити закріплені за автомобілем номерні знаки.

Також ми розповідали про те, що народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.