В Україні набрав чинності новий закон щодо продажу автомобілів

Власник продає свій автомобіль. Фото: akem2013

Сьогодні, 14 травня, набув чинності закон про зміни при перереєстрації транспортних засобів. Нові власники можуть залишити закріплені за автомобілем номерні знаки.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

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Зазначається, що тепер під час укладання договору купівлі-продажу та під час перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику. Крім номерних знаків з відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише при сплаті їх вартості. Тобто якщо покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, йому потрібно буде сплатити їхню вартість сервісному центру МВС.

Якщо номерні знаки з певною комбінацією цифр залишаються за авто, що переходить родичам, платити за них ще раз не потрібно.

Головний сервісний центр МВС повідомляє, що такі зміни вносяться для того, щоб у майбутньому під час укладання договору купівлі-продажу самостійно через додаток "Дія" або через Електронний кабінет водія була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

Нагадаємо, що кількість користувачів електромобілів в Україні стрімко збільшуються. За словами експерта, перехід на екологічний транспорт гальмується тим, що на сьогодні в Україні немає розвиненої системи зарядних станцій для автівок.