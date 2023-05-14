В Украине вступил в силу новый закон о продаже автомобилей

Владелец продает свой автомобиль. Фото: akem2013

Сегодня, 14 мая, вступил в силу закон об изменениях при перерегистрации транспортных средств. Новые владельцы могут оставить закрепленные за автомобилем номерные знаки.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Изменения в перерегистрации автомобилей

Отмечается, что теперь при заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу. Кроме номерных знаков с соответствующим сочетанием цифр и индивидуальных номерных знаков.

Номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр — платные номерные знаки государственной регистрации — можно передавать только при уплате их стоимости. То есть, если покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, ему нужно будет уплатить их стоимость сервисному центру МВД.

Если номерные знаки с определенной комбинацией цифр остаются за авто, переходящее родственникам, платить за них еще раз не нужно.

Главный сервисный центр МВД сообщает, что такие изменения вносятся для того, чтобы в будущем при заключении договора купли-продажи самостоятельно через приложение "Дія" или через Электронный кабинет водителя была опция купить автомобиль вместе с номерным знаком государственной регистрации.

Напомним, что количество пользователей электромобилей в Украине стремительно растет. По словам эксперта, переход на экологический транспорт тормозится тем, что на сегодняшний день в Украине нет развитой системы зарядных станций для автомобилей.