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Замінити водійське посвідчення відтепер можна в "Дії"

23 травня 2023 13:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Замінити водійське посвідчення відтепер можна в "Дії"
Посвідчення водія у додатку "Дія". Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Відтепер стає доступною послуга заміщення водійського посвідчення через застосунок "Дія". Зробити це можна всього за кілька кліків.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Telegram-сторінці.

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Зазначається, що така послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ.

Або ж, можливо, людина змінила прізвище чи просто не має бажання користуватися пластиком, адже цифровий документ — це зручний та завжди під рукою.

"Все дуже просто. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", — написав Федоров.

Покрокова інструкція

Замінити посвідчення можна всього за 5 хвилин. Для цього необхідно виконати прості кроки:

  1. Заходимо в застосунок "Дія", знаходимо водійське посвідчення та натискаємо на 3 крапочки в правому кутку.
  2. Обираємо опцію "Заміна посвідчення", потім — її причину, адресу та тип посвідчення.
  3. Можна замовити пластик або ж тільки цифровий варіант.
  4. Вказуємо контактні дані, перевіряємо вашу заяву та підписуємо її.
  5. Сплачуємо послугу та очікуємо сповіщення про видачу документу — це може бути запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від "Дії" про готовність цифрового документа.

 

Посвідчення водія у додатку "Дія". Фото: Новини.LIVE

Важливо: оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, інакше вона анулюється. Для ефективної роботи послуги — оновіть додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні презентували велике оновлення — національну платформу "Дія.Освіта". За допомогою цієї платформи багато українців зможуть знайти роботу.

Зазначається, що на платформі — сотні освітніх серіалів, які допоможуть швидко опанувати нову професію. Вивчитися на графічного дизайнера або баристу, проєктного менеджера або пекаря. Серіали безоплатні та доступні для кожного.  

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