Замінити водійське посвідчення відтепер можна в "Дії"

Посвідчення водія у додатку "Дія". Фото: УНІАН

Відтепер стає доступною послуга заміщення водійського посвідчення через застосунок "Дія". Зробити це можна всього за кілька кліків.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Telegram-сторінці.

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Зазначається, що така послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ.

Або ж, можливо, людина змінила прізвище чи просто не має бажання користуватися пластиком, адже цифровий документ — це зручний та завжди під рукою.

"Все дуже просто. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", — написав Федоров.

Покрокова інструкція

Замінити посвідчення можна всього за 5 хвилин. Для цього необхідно виконати прості кроки:

Заходимо в застосунок "Дія", знаходимо водійське посвідчення та натискаємо на 3 крапочки в правому кутку. Обираємо опцію "Заміна посвідчення", потім — її причину, адресу та тип посвідчення. Можна замовити пластик або ж тільки цифровий варіант. Вказуємо контактні дані, перевіряємо вашу заяву та підписуємо її. Сплачуємо послугу та очікуємо сповіщення про видачу документу — це може бути запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від "Дії" про готовність цифрового документа.

Посвідчення водія у додатку "Дія". Фото: Новини.LIVE

Важливо: оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, інакше вона анулюється. Для ефективної роботи послуги — оновіть додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні презентували велике оновлення — національну платформу "Дія.Освіта". За допомогою цієї платформи багато українців зможуть знайти роботу.

Зазначається, що на платформі — сотні освітніх серіалів, які допоможуть швидко опанувати нову професію. Вивчитися на графічного дизайнера або баристу, проєктного менеджера або пекаря. Серіали безоплатні та доступні для кожного.