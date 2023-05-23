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Заменить водительское удостоверение теперь можно в "Дії"

23 мая 2023 13:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Заменить водительское удостоверение теперь можно в "Дії"
Водительское удостоверение в приложении "Дія". Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Теперь доступна услуга замещения водительского удостоверения через приложение "Дія". Сделать это можно всего за несколько кликов.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей Telegram-странице.

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Несколько кликов — и водительское удостоверение заменено

Отмечается, что такая услуга доступна как водителям-новичкам, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и тем, кто потерял или повредил документ.

Или, возможно, человек сменил фамилию или просто не хочет пользоваться пластиком, ведь цифровой документ — это удобный и всегда под рукой.

"Все очень просто. Подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре МВД. Или вообще отказываетесь от пластикового документа и оставляете только цифровой. Мы ведь первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному. Двигаемся в направлении digital-first", — написал Федоров.

Пошаговая инструкция

Заменить удостоверение можно всего за 5 минут. Для этого необходимо выполнить простые шаги:

  1. Заходим в приложение "Дія", находим водительское удостоверение и нажимаем на 3 точки в правом углу.
  2. Выбираем опцию "Замена удостоверения", затем ее причину, адрес и тип удостоверения.
  3. Можно заказать пластик или только цифровой вариант.
  4. Указываем контактные данные, проверяем ваше заявление и подписываем его.
  5. Оплачиваем услугу и ожидаем уведомления о выдаче документа — это может быть приглашение в сервисный центр МВД или push-уведомление от "Дії" о готовности цифрового документа.

 

Водительское удостоверение в приложении "Дія". Фото: Новини.LIVE

Важно: оплатить услугу необходимо в течение 10 минут, в противном случае она аннулируется. Для эффективной работы услуги обновите приложение "Дія".

Напомним, ранее мы писали, что в Украине презентовали большое обновление — национальную платформу "Дія.Освіта". С помощью этой платформы многие украинские смогут найти работу.

Отмечается, что на платформе — сотни образовательных сериалов, которые помогут быстро овладеть новой профессией. Выучиться на графического дизайнера или бариста, проектного менеджера или пекаря. Сериалы бесплатные и доступные для каждого.

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