Авто в Німеччині: як українцю купити та зареєструвати

Як українцю купити та зареєструвати авто в Німеччині: ціни та процедури
В Німеччині від початку повномасштабної війни знайшли притулок понад 1 млн українців. Деякі з них вже почали купляти вживані автомобілі на місцевій реєстрації.
Про процес купівлі авто повідомила ЄВіза.
Де купити машину в Німеччині
- Автосалони є в кожному великому місті країни. Перевірка авто та оформлення всіх паперів тут набагато оперативніша, ніж у приватних продавців, але й ціна вища, ніж з рук у господаря машини.
- Величезні авторинки вживаних автомобілів є по всій країні. Наприклад ринок в Ессені є найбільшим в Європі. Мінус в том, що тут багато перекупників авто зі своєю додатковою маржею.
- В газетах зустрічаються цікаві пропозиції про продаж вживаних машин у відмінному стані з невеликим пробігом від старших поколінь автолюбителів.
Інтернет-майданчики з продажу авто в Німеччині
- autoscout24.de;
- gebrauchtwagen.de;
- mobile.de;
- motoso.de;
- pkw.de;
- quoka.de;
- webmobil24.de;
- webauto.de;
Перед підписанням угоди купівлі-продажу автомобіля потрібно перевірити документи продавця
- Fahrzeugbrief — документ, в якому вказані господар авто та всі його попередники, плюс повні параметри машини.
- "Маленький Бриф" — стисла версія попереднього документа. Потрібно мати його при собі в авто, коли вже його експлуатуєте.
- TÜV — підтвердження проходження технічного огляду авто.
- ASU Abgasuntersuchung - екологічний сертифікат який видається на автомобіль (обов’язковий не в усій Німеччині).
- Номерні знаки.
Ціна авто та плата за реєстрацію, податок та страховку
За даними TRAVEL РБК-Україна, після скасування "нульового" розмитнення попит на вивезення авто з Німеччини в Україну істотно знизився. Наразі українці купують собі тут машини, щоб їздити ними в країнах ЄС.
- Авто у пристойному стані з пробігом 100-150 тис. км можна купити за 3-5 тис. євро.
- реєстрація автомобіля, купівля номерних знаків та наклейку викидів (згідно з екологічним стандартом) — близько 100 євро.
- Страховка на авто в середньому — близько 330 євро на рік.
- Сума транспортного податку в середньому — близько 110 євро на рік.
- Машина має проходити техогляд раз на два роки (Hauptuntersuchung) — його вартість 100-150 євро.
Раніше ми писали про зміни у процедурі обов’язкового техогляду у 2023 році в Україні. Також були названі актуальні ціни на обов’язковий ТО.