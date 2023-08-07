Авто в Німеччині: як українцю купити та зареєструвати

Пристойне авто з пробігом 100-150 тис. км коштує в Німеччині до 5000 євро. Фото: today.ua

В Німеччині від початку повномасштабної війни знайшли притулок понад 1 млн українців. Деякі з них вже почали купляти вживані автомобілі на місцевій реєстрації.

Про процес купівлі авто повідомила ЄВіза.

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Автосалони є в кожному великому місті країни. Перевірка авто та оформлення всіх паперів тут набагато оперативніша, ніж у приватних продавців, але й ціна вища, ніж з рук у господаря машини.

є в кожному великому місті країни. Перевірка авто та оформлення всіх паперів тут набагато оперативніша, ніж у приватних продавців, але й ціна вища, ніж з рук у господаря машини. Величезні авторинки вживаних автомобілів є по всій країні. Наприклад ринок в Ессені є найбільшим в Європі. Мінус в том, що тут багато перекупників авто зі своєю додатковою маржею.

вживаних автомобілів є по всій країні. Наприклад ринок в Ессені є найбільшим в Європі. Мінус в том, що тут багато перекупників авто зі своєю додатковою маржею. В газетах зустрічаються цікаві пропозиції про продаж вживаних машин у відмінному стані з невеликим пробігом від старших поколінь автолюбителів.

Інтернет-майданчики з продажу авто в Німеччині

autoscout24.de;

gebrauchtwagen.de;

mobile.de;

motoso.de;

pkw.de;

quoka.de;

webmobil24.de;

webauto.de;

Перед підписанням угоди купівлі-продажу автомобіля потрібно перевірити документи продавця

Fahrzeugbrief — документ, в якому вказані господар авто та всі його попередники, плюс повні параметри машини.

"Маленький Бриф" — стисла версія попереднього документа. Потрібно мати його при собі в авто, коли вже його експлуатуєте.

TÜV — підтвердження проходження технічного огляду авто.

ASU Abgasuntersuchung - екологічний сертифікат який видається на автомобіль (обов’язковий не в усій Німеччині).

Номерні знаки.

Ціна авто та плата за реєстрацію, податок та страховку

За даними TRAVEL РБК-Україна, після скасування "нульового" розмитнення попит на вивезення авто з Німеччини в Україну істотно знизився. Наразі українці купують собі тут машини, щоб їздити ними в країнах ЄС.

Авто у пристойному стані з пробігом 100-150 тис. км можна купити за 3-5 тис. євро.

реєстрація автомобіля, купівля номерних знаків та наклейку викидів (згідно з екологічним стандартом) — близько 100 євро.

Страховка на авто в середньому — близько 330 євро на рік.

Сума транспортного податку в середньому — близько 110 євро на рік.

Машина має проходити техогляд раз на два роки (Hauptuntersuchung) — його вартість 100-150 євро.

Раніше ми писали про зміни у процедурі обов’язкового техогляду у 2023 році в Україні. Також були названі актуальні ціни на обов’язковий ТО.