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Як українцю купити та зареєструвати авто в Німеччині: ціни та процедури

7 серпня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Авто в Німеччині: як українцю купити та зареєструвати
Пристойне авто з пробігом 100-150 тис. км коштує в Німеччині до 5000 євро. Фото: today.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Німеччині від початку повномасштабної війни знайшли притулок понад 1 млн українців. Деякі з них вже почали купляти вживані автомобілі на місцевій реєстрації.

Про процес купівлі авто повідомила ЄВіза.

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Де купити машину в Німеччині

  • Автосалони є в кожному великому місті країни. Перевірка авто та оформлення всіх паперів тут набагато оперативніша, ніж у приватних продавців, але й ціна вища, ніж з рук у господаря машини.
  • Величезні авторинки вживаних автомобілів є по всій країні. Наприклад ринок в Ессені є найбільшим в Європі. Мінус в том, що тут багато перекупників авто зі своєю додатковою маржею.
  • В газетах зустрічаються цікаві пропозиції про продаж вживаних машин у відмінному стані з невеликим пробігом від старших поколінь автолюбителів.

Інтернет-майданчики з продажу авто в Німеччині

  • autoscout24.de;
  • gebrauchtwagen.de;
  • mobile.de;
  • motoso.de;
  • pkw.de;
  • quoka.de;
  • webmobil24.de;
  • webauto.de;

Перед підписанням угоди купівлі-продажу автомобіля потрібно перевірити документи продавця

  • Fahrzeugbrief — документ, в якому вказані господар авто та всі його попередники, плюс повні параметри машини.
  • "Маленький Бриф" — стисла версія попереднього документа. Потрібно мати його при собі в авто, коли вже його експлуатуєте.
  • TÜV — підтвердження проходження технічного огляду авто.
  • ASU Abgasuntersuchung - екологічний сертифікат який видається на автомобіль (обов’язковий не в усій Німеччині).
  • Номерні знаки.

Ціна авто та плата за реєстрацію, податок та страховку

За даними TRAVEL РБК-Україна, після скасування "нульового" розмитнення попит на вивезення авто з Німеччини в Україну істотно знизився. Наразі українці купують собі тут машини, щоб їздити ними в країнах ЄС.

  • Авто у пристойному стані з пробігом 100-150 тис. км можна купити за 3-5 тис. євро.
  • реєстрація автомобіля, купівля номерних знаків та наклейку викидів (згідно з екологічним стандартом) — близько 100 євро.
  • Страховка на авто в середньому — близько 330 євро на рік.
  • Сума транспортного податку в середньому — близько 110 євро на рік.
  • Машина має проходити техогляд раз на два роки (Hauptuntersuchung) — його вартість 100-150 євро.

Раніше ми писали про зміни у процедурі обов’язкового техогляду у 2023 році в Україні. Також були названі актуальні ціни на обов’язковий ТО.

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