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В Германии у россиян изымают автомобили: что случилось

7 сентября 2023 13:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Германии у россиян изымают автомобили: что случилось
Автомобили на стоянке. Фото: news.obozrevatel.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавние действия немецких таможенных служб вызвали обеспокоенность среди российских автовладельцев. Германские органы усилили изъятие машин с российскими номерами у граждан России при попытке въезда в Германию. 

Об этом сообщает посольство РФ в Германии.

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Сообщается, что в основном эти действия объясняются обвинениями в нарушении германского законодательства о международной торговле.

Хотя большинство российских граждан заявляют, что привозят свои автомобили для личных нужд или прохода через страну, такие аргументы игнорируются немецкими органами. 

"Мы продолжаем отмечать случаи, когда автомобили российских граждан, зарегистрированные в России и временно ввезенные в Германию для личного использования или транзита, изымаются немецкими таможенными службами. Указанным гражданам предъявляют обвинения в нарушении германского законодательства о международной торговле", — говорится в сообщении.

Из-за этой ситуации российское посольство в Германии призывает своих граждан воздержаться от въезда в страну на автомобилях с российской регистрацией до тех пор, пока не будет достигнуто разъяснение данной ситуации.

Напомним, что в большинстве стран ЕС с начала полномасштабной войны беженцы имели право пользоваться автомобилем на украинских номерах в течение шести месяцев, но впоследствии этот срок продлили до года. Сейчас по этому вопросу существует неопределенность, что заставляет украинцев, в частности в Германии, массово продавать свои авто.

 

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