ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються
Популярність кросоверів в Україні зростає. Фахівці склали рейтинг 20 "паркетників" з пробігом віком до 12 років, які майже не завдавали проблем своїм власникам.
Дослідження провели експерти журналу What Car? Чим менше власники авто зверталися з повідомленнями про поломку тієї чи іншої марки, тим вище її рейтинг у відсотковому значенні.
1. Kia Soul дизель (2014-2019)
Рейтинг надійності: 100%
2. Suzuki Vitara (2015 — до сьогодні)
Рейтинг надійності: 99.3%
3. Kia Sportage дизель (2016-2021)
Рейтинг надійності: 98.1%
4. Ssangyong Tivoli (2015 — до сьогодні)
Рейтинг надійності: 97.2%
5-6. Honda CR-V (2006-2012)
Рейтинг надійності: 94.7%
5-6. BMW X1 дизель (2015-2022)
Рейтинг надійності: 94.7%
7-8. Toyota RAV4 (2013-2019)
Рейтинг надійності: 94.1%
7-8. Mercedes GLA (2014-2020)
Рейтинг надійності: 94.1%
9. Honda CR-V бензин (2012-2018)
Рейтинг надійності: 92.8%
10. Mitsubishi ASX (2010-2021)
Рейтинг надійності: 92.3%
11. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2022)
Рейтинг надійності: 90.1%
12. Volkswagen Touareg (2010-2018)
Рейтинг надійності: 89.3%
13. Hyundai iX35 (2009-2015)
Рейтинг надійності: 89.1%
14. Ford Kuga дизель (2013-2020)
Рейтинг надійності: 88.9%
15. Subaru Forester (2013-2019)
Рейтинг надійності: 88.6%
16. Audi Q3 дизель (2011-2018)
Рейтинг надійності: 88.5%
17. Renault Captur дизель (2013-2019)
Рейтинг надійності: 88.3%
18. Audi Q3 бензин (2011-2018)
Рейтинг надійності: 88.1%
19. Kia Sportage дизель (2010-2016)
Рейтинг надійності: 87.4%
20. Mini Countryman (2010-2017)
Рейтинг надійності: 87.3%
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