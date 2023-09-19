ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються

Найбільш надійним кросовером є дизельний Kia Soul, адже жоден його власник не скаржився на несправності останні 24 місяці. Фото: autocar.co.uk

Популярність кросоверів в Україні зростає. Фахівці склали рейтинг 20 "паркетників" з пробігом віком до 12 років, які майже не завдавали проблем своїм власникам.

Дослідження провели експерти журналу What Car? Чим менше власники авто зверталися з повідомленнями про поломку тієї чи іншої марки, тим вище її рейтинг у відсотковому значенні.

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1. Kia Soul дизель (2014-2019)

Рейтинг надійності: 100%

2. Suzuki Vitara (2015 — до сьогодні)

Рейтинг надійності: 99.3%

3. Kia Sportage дизель (2016-2021)

Рейтинг надійності: 98.1%

4. Ssangyong Tivoli (2015 — до сьогодні)

Рейтинг надійності: 97.2%

5-6. Honda CR-V (2006-2012)

Рейтинг надійності: 94.7%

5-6. BMW X1 дизель (2015-2022)

Рейтинг надійності: 94.7%

7-8. Toyota RAV4 (2013-2019)

Рейтинг надійності: 94.1%

7-8. Mercedes GLA (2014-2020)

Рейтинг надійності: 94.1%

9. Honda CR-V бензин (2012-2018)

Рейтинг надійності: 92.8%

10. Mitsubishi ASX (2010-2021)

Рейтинг надійності: 92.3%

11. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2022)

Рейтинг надійності: 90.1%

12. Volkswagen Touareg (2010-2018)

Рейтинг надійності: 89.3%

13. Hyundai iX35 (2009-2015)

Рейтинг надійності: 89.1%

14. Ford Kuga дизель (2013-2020)

Рейтинг надійності: 88.9%

15. Subaru Forester (2013-2019)

Рейтинг надійності: 88.6%

16. Audi Q3 дизель (2011-2018)

Рейтинг надійності: 88.5%

17. Renault Captur дизель (2013-2019)

Рейтинг надійності: 88.3%

18. Audi Q3 бензин (2011-2018)

Рейтинг надійності: 88.1%

19. Kia Sportage дизель (2010-2016)

Рейтинг надійності: 87.4%

20. Mini Countryman (2010-2017)

Рейтинг надійності: 87.3%

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