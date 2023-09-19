ТОП-20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются
Популярность кроссоверов в Украине растет. Специалисты составили рейтинг 20 "паркетников" с пробегом в возрасте до 12 лет, которые почти не доставляли проблем своим владельцам.
Исследования провели эксперты журнала What Car? Чем меньше владельцы авто обращались с сообщениями о поломке той или иной марки, тем выше ее рейтинг в процентном отношении.
1. Kia Soul дизель (2014-2019)
Рейтинг надежности: 100%
2. Suzuki Vitara (2015 - по сей день)
Рейтинг надежности: 99.3%
3. Kia Sportage дизель (2016-2021)
Рейтинг надежности: 98.1%
4. Ssangyong Tivoli (2015 - по сей день)
Рейтинг надежности: 97.2%
5-6. Honda CR-V (2006-2012)
Рейтинг надежности: 94.7%
5-6. BMW X1 дизель (2015-2022)
Рейтинг надежности: 94.7%
7-8. Toyota RAV4 (2013-2019)
Рейтинг надежности: 94.1%
7-8. Mercedes GLA (2014-2020)
Рейтинг надежности: 94.1%
9. Honda CR-V бензин (2012-2018)
Рейтинг надежности: 92.8%
10. Mitsubishi ASX (2010-2021)
Рейтинг надежности: 92.3%
11. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2022)
Рейтинг надежности: 90.1%
12. Volkswagen Touareg (2010-2018)
Рейтинг надежности: 89.3%
13. Hyundai iX35 (2009-2015)
Рейтинг надежности: 89.1%
14. Ford Kuga дизель (2013-2020)
Рейтинг надежности: 88.9%
15. Subaru Forester (2013-2019)
Рейтинг надежности: 88.6%
16. Audi Q3 дизель (2011-2018)
Рейтинг надежности: 88.5%
17. Renault Captur дизель (2013-2019)
Рейтинг надежности: 88.3%
18. Audi Q3 бензин (2011-2018)
Рейтинг надежности: 88.1%
19. Kia Sportage дизель (2010-2016)
Рейтинг надежности: 87.4%
20. Mini Countryman (2010-2017)
Рейтинг надежности: 87.3%
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