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ТОП-20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются

19 сентября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются
Наиболее надежным кроссовером является дизельный Kia Soul, ведь ни один его владелец не жаловался на неисправности последние 24 месяца. Фото: autocar.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Популярность кроссоверов в Украине растет. Специалисты составили рейтинг 20 "паркетников" с пробегом в возрасте до 12 лет, которые почти не доставляли проблем своим владельцам.

Исследования провели эксперты журнала What Car? Чем меньше владельцы авто обращались с сообщениями о поломке той или иной марки, тем выше ее рейтинг в процентном отношении.

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1. Kia Soul дизель (2014-2019)

Рейтинг надежности: 100%

2. Suzuki Vitara (2015 - по сей день)

Рейтинг надежности: 99.3%

3. Kia Sportage дизель (2016-2021)

Рейтинг надежности: 98.1%

4. Ssangyong Tivoli (2015 - по сей день)

Рейтинг надежности: 97.2%

5-6. Honda CR-V (2006-2012)

Рейтинг надежности: 94.7%

5-6. BMW X1 дизель (2015-2022)

Рейтинг надежности: 94.7%

7-8. Toyota RAV4 (2013-2019)

Рейтинг надежности: 94.1%

7-8. Mercedes GLA (2014-2020)

Рейтинг надежности: 94.1%

9. Honda CR-V бензин (2012-2018)

Рейтинг надежности: 92.8%

10. Mitsubishi ASX (2010-2021)

Рейтинг надежности: 92.3%

11. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2022)

Рейтинг надежности: 90.1%

12. Volkswagen Touareg (2010-2018)

Рейтинг надежности: 89.3%

13. Hyundai iX35 (2009-2015)

Рейтинг надежности: 89.1%

14. Ford Kuga дизель (2013-2020)

Рейтинг надежности: 88.9%

15. Subaru Forester (2013-2019)

Рейтинг надежности: 88.6%

16. Audi Q3 дизель (2011-2018)

Рейтинг надежности: 88.5%

17. Renault Captur дизель (2013-2019)

Рейтинг надежности: 88.3%

18. Audi Q3 бензин (2011-2018)

Рейтинг надежности: 88.1%

19. Kia Sportage дизель (2010-2016)

Рейтинг надежности: 87.4%

20. Mini Countryman (2010-2017)

Рейтинг надежности: 87.3%

Ранее мы писали о 8 лучших кроссоверах и внедорожниках в мире. Также публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов.

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