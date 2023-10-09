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Три лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители

9 октября 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Три лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители
Популярность немецких авто обеспечивает сочетание мощности, скорости и безопасного вождения. Фото: bauersecure.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Немецкий автопром известен в мире надежностью своей продукции. Но есть три марки авто, которые отдельно выделяют немцы как самые качественные.

Об этом написала Avtosota.

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1. Volkswagen Golf

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Фото: nextcar.ua

Плюсы

  • Golf предлагает ряд вариантов мощности от 90 до 300 л. с., обеспечивая широкий выбор для автолюбителей.
  • Автомобиль достигает баланса между компактными размерами и пространства салона. Обычно это 4250 мм х 1800 мм х 1450 мм.
  • Самые мощные модели разгоняются до 100 км/ч примерно за 5 секунд.
  • Автомобиль имеет хорошую топливную эффективность, потребляя 4-7 литров на 100 км пробега.

2. Mercedes-Benz E-Class

Фото: wikipedia

Плюсы

  • Авто предлагает премиальный интерьер с высококачественными материалами, передовыми технологиями и просторными сиденьями.
  • Двигатели мощностью от 160 до 450 л. c. обеспечивают сочетание мощности, эффективности и изысканности.
  • При размерах примерно 4950 мм х 1850 мм х 1470 мм авто обеспечивает достаточно места, сохраняя при этом элегантный профиль.
  • Ускорение до 100 км/ч часто достигается менее чем за 7 секунд.

3. BMW 3-Series

Фото: topgear.com

Плюсы

  • 3 серия имеет мощность от 150 до более 500 л. с., обеспечивая быструю, но контролируемую езду.
  • С размерами 4700 мм х 1820 мм х 1440 мм, авто имеет утонченный и спортивный дизайн.
  • Ускорение до 100 км/ч часто достигается всего за 4 секунды.
  • Расход горючего колеблется в пределах от 5 до 9 литров на 100 км.

Ранее мы писали о девяти подержанных автомобилях из Германии, которые дешевле пригонять, чем покупать в Украине. Также представляли ТОП-20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.

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