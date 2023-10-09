Три лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители

Популярность немецких авто обеспечивает сочетание мощности, скорости и безопасного вождения. Фото: bauersecure.com

Немецкий автопром известен в мире надежностью своей продукции. Но есть три марки авто, которые отдельно выделяют немцы как самые качественные.

Об этом написала Avtosota.

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1. Volkswagen Golf

Фото: nextcar.ua

Плюсы

Golf предлагает ряд вариантов мощности от 90 до 300 л. с., обеспечивая широкий выбор для автолюбителей.

Автомобиль достигает баланса между компактными размерами и пространства салона. Обычно это 4250 мм х 1800 мм х 1450 мм.

Самые мощные модели разгоняются до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Автомобиль имеет хорошую топливную эффективность, потребляя 4-7 литров на 100 км пробега.

2. Mercedes-Benz E-Class

Фото: wikipedia

Плюсы

Авто предлагает премиальный интерьер с высококачественными материалами, передовыми технологиями и просторными сиденьями.

Двигатели мощностью от 160 до 450 л. c. обеспечивают сочетание мощности, эффективности и изысканности.

При размерах примерно 4950 мм х 1850 мм х 1470 мм авто обеспечивает достаточно места, сохраняя при этом элегантный профиль.

Ускорение до 100 км/ч часто достигается менее чем за 7 секунд.

3. BMW 3-Series

Фото: topgear.com

Плюсы

3 серия имеет мощность от 150 до более 500 л. с., обеспечивая быструю, но контролируемую езду.

С размерами 4700 мм х 1820 мм х 1440 мм, авто имеет утонченный и спортивный дизайн.

Ускорение до 100 км/ч часто достигается всего за 4 секунды.

Расход горючего колеблется в пределах от 5 до 9 литров на 100 км.

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