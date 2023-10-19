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Чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто: 5 аргументів

19 жовтня 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
П'ять аргументів, щоб взимку відмовитися від поїздок на своєму авто
Зимова їзда на авто складна, дорога та небезпечна. Фото: hotline.finance
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Зимова гума, небезпечна їзда слизькою холодною дорогою та збільшені витрати на пальне. Чи не варто подумати про те, щоб поставити свою машину в гараж до пізньої весни, вільні кошти спрямувати на інші потреби, а коли буде конче необхідно, то скористатися послугами таксі.

Про це написала Avtosota.

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1. Заощадити гроші

Зимові шини коштуватимуть від 10 тис. грн, послуги шиномонтажу з перевзування авто — близько 2 тис. грн. І це ще не врахована купівля додаткового комплекту дисків. Непоганою буде економія й на страховці — піврічна автоцивілка буде дешевшою приблизно на 30%.

2. Зберегти час

Ви витрачаєте зайвий час на:

  • прибирання машини від снігу та криги;
  • тривале прогрівання авто;
  • шлях по заторах, яких взимку значно більше;
  • пошук паркомісця, адже комунальники насамперед прибирають дорогу, а не узбіччя.

3. Уникнути небезпеки

Водити машину взимку через слизьку дорогу просто небезпечно — взимку асфальт холодний, зчеплення покришок погане, а гальмівний шлях довгий.

4. Заощадити паливо

Витрати палива взимку помітно збільшуються через:

  • тривале прогрівання авто на холостому ходу;
  • постійну роботу ближнього світла, підігрівачів, обігрівачу салону.

Також автомобілю доводиться долати більший опір при їзді по снігу, а м’які зимові шини сильніше опираються коченню, що також збільшує витрати палива.

5. Зберегти автомобіль

Реагенти, якими посипають асфальт від криги, псують фарбу, метал, а особливо хромований декор кузова автомобіля.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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