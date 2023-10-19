П'ять аргументів, щоб взимку відмовитися від поїздок на своєму авто

Зимова їзда на авто складна, дорога та небезпечна. Фото: hotline.finance

Зимова гума, небезпечна їзда слизькою холодною дорогою та збільшені витрати на пальне. Чи не варто подумати про те, щоб поставити свою машину в гараж до пізньої весни, вільні кошти спрямувати на інші потреби, а коли буде конче необхідно, то скористатися послугами таксі.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

1. Заощадити гроші

Зимові шини коштуватимуть від 10 тис. грн, послуги шиномонтажу з перевзування авто — близько 2 тис. грн. І це ще не врахована купівля додаткового комплекту дисків. Непоганою буде економія й на страховці — піврічна автоцивілка буде дешевшою приблизно на 30%.

2. Зберегти час

Ви витрачаєте зайвий час на:

прибирання машини від снігу та криги;

тривале прогрівання авто;

шлях по заторах, яких взимку значно більше;

пошук паркомісця, адже комунальники насамперед прибирають дорогу, а не узбіччя.

3. Уникнути небезпеки

Водити машину взимку через слизьку дорогу просто небезпечно — взимку асфальт холодний, зчеплення покришок погане, а гальмівний шлях довгий.

4. Заощадити паливо

Витрати палива взимку помітно збільшуються через:

тривале прогрівання авто на холостому ходу;

постійну роботу ближнього світла, підігрівачів, обігрівачу салону.

Також автомобілю доводиться долати більший опір при їзді по снігу, а м’які зимові шини сильніше опираються коченню, що також збільшує витрати палива.

5. Зберегти автомобіль

Реагенти, якими посипають асфальт від криги, псують фарбу, метал, а особливо хромований декор кузова автомобіля.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.