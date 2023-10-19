П'ять аргументів, щоб взимку відмовитися від поїздок на своєму авто

Чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто: 5 аргументів
Зимова гума, небезпечна їзда слизькою холодною дорогою та збільшені витрати на пальне. Чи не варто подумати про те, щоб поставити свою машину в гараж до пізньої весни, вільні кошти спрямувати на інші потреби, а коли буде конче необхідно, то скористатися послугами таксі.
Про це написала Avtosota.
1. Заощадити гроші
Зимові шини коштуватимуть від 10 тис. грн, послуги шиномонтажу з перевзування авто — близько 2 тис. грн. І це ще не врахована купівля додаткового комплекту дисків. Непоганою буде економія й на страховці — піврічна автоцивілка буде дешевшою приблизно на 30%.
2. Зберегти час
Ви витрачаєте зайвий час на:
- прибирання машини від снігу та криги;
- тривале прогрівання авто;
- шлях по заторах, яких взимку значно більше;
- пошук паркомісця, адже комунальники насамперед прибирають дорогу, а не узбіччя.
3. Уникнути небезпеки
Водити машину взимку через слизьку дорогу просто небезпечно — взимку асфальт холодний, зчеплення покришок погане, а гальмівний шлях довгий.
4. Заощадити паливо
Витрати палива взимку помітно збільшуються через:
- тривале прогрівання авто на холостому ходу;
- постійну роботу ближнього світла, підігрівачів, обігрівачу салону.
Також автомобілю доводиться долати більший опір при їзді по снігу, а м’які зимові шини сильніше опираються коченню, що також збільшує витрати палива.
5. Зберегти автомобіль
Реагенти, якими посипають асфальт від криги, псують фарбу, метал, а особливо хромований декор кузова автомобіля.
Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.
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