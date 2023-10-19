Пять аргументов, чтобы зимой отказаться от поездок на своем авто

Зимняя езда на авто сложная, дорогая и опасная. Фото: hotline.finance

Зимняя резина, опасная езда по скользкой холодной дороге и увеличенные расходы на горючее. Не стоит ли подумать о том, чтобы поставить свою машину в гараж до поздней весны, свободные средства направить на другие нужды, а когда будет сильно необходимо, то воспользоваться услугами такси.

Об этом написала Avtosota.

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1. Сэкономить деньги

Зимние шины будут стоить от 10 тыс. грн, услуги шиномонтажа по переобувке авто — около 2 тыс. грн. И это еще не учтена покупка дополнительного комплекта дисков. Неплохой будет экономия и на страховке — полугодовая "автоцивилка" будет дешевле примерно на 30%.

2. Сохранить время

Вы тратите лишнее время на:

уборку машины от снега и льда;

длительный прогрев авто;

путь по пробкам, которых зимой значительно больше;

поиск парко-места, ведь коммунальщики прежде всего убирают дорогу, а не обочину.

3. Избежать опасностей

Водить машину зимой через скользкую дорогу просто опасно – зимой асфальт холодный, сцепление покрышек плохое, а тормозной путь длинный.

4. Сэкономить топливо

Расход топлива зимой заметно увеличивается из-за:

длительного прогревания авто на холостом ходу;

постоянную работу ближнего света, подогревателей, обогревателя салона.

Также автомобилю приходится преодолевать большее сопротивление при езде по снегу, что также увеличивает расход топлива.

5. Сохранить автомобиль

Реагенты, которыми посыпают асфальт от обледенения, портят краску, металл, а особенно хромированный декор кузова автомобиля.

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