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Почему зимой стоит отказаться от поездок на своем авто: 5 аргументов

19 октября 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Пять аргументов, чтобы зимой отказаться от поездок на своем авто
Зимняя езда на авто сложная, дорогая и опасная. Фото: hotline.finance
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Зимняя резина, опасная езда по скользкой холодной дороге и увеличенные расходы на горючее. Не стоит ли подумать о том, чтобы поставить свою машину в гараж до поздней весны, свободные средства направить на другие нужды, а когда будет сильно необходимо, то воспользоваться услугами такси.

Об этом написала Avtosota.

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1. Сэкономить деньги

Зимние шины будут стоить от 10 тыс. грн, услуги шиномонтажа по переобувке авто — около 2 тыс. грн. И это еще не учтена покупка дополнительного комплекта дисков. Неплохой будет экономия и на страховке — полугодовая "автоцивилка" будет дешевле примерно на 30%.

2. Сохранить время

Вы тратите лишнее время на:

  • уборку машины от снега и льда;
  • длительный прогрев авто;
  • путь по пробкам, которых зимой значительно больше;
  • поиск парко-места, ведь коммунальщики прежде всего убирают дорогу, а не обочину.

3. Избежать опасностей

Водить машину зимой через скользкую дорогу просто опасно – зимой асфальт холодный, сцепление покрышек плохое, а тормозной путь длинный.

4. Сэкономить топливо

Расход топлива зимой заметно увеличивается из-за:

  • длительного прогревания авто на холостом ходу;
  • постоянную работу ближнего света, подогревателей, обогревателя салона.

Также автомобилю приходится преодолевать большее сопротивление при езде по снегу, что также увеличивает расход топлива.

5. Сохранить автомобиль

Реагенты, которыми посыпают асфальт от обледенения, портят краску, металл, а особенно хромированный декор кузова автомобиля.

Ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

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