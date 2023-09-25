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Особенности ухода за авто осенью: полезные лайфхаки

25 сентября 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Особенности ухода за авто осенью: полезные лайфхаки
Чтобы во время путешествия осенью у вас не случились беды в дороге, следует тщательнее готовить машину к смене времени года. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

По статистике, осенью случается большее количество ДТП из-за осадков, туманов и первых морозов, которые приносят внезапный гололед. Чтобы обезопасить себя от неприятностей на дороге, ухаживать за автомобилем осенью нужно тщательнее.

Об этом пишет 130.com.ua.

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На что обратить внимание осенью

  1. Проверьте салонный фильтр. За лето он может сильно сноситься. Результат — запотевание окон в салоне, а с наступлением первых морозов — возникновение ледяного покрытия на стекле.
  2. Отрегулируйте фары и освещение. От этого зависит полноценное использование ближнего света при возникновении плохой видимости на дороге.
  3. Замените щетки стеклоочистителя. Отличным приспособлением для поездок осенью, с наступлением первых морозов, будут подогреватели для дворников.
  4. Купите набор осенней автохимии. Прежде всего, средства для кузова, ведь за лето авто получает много незначительных вмятин, царапин и трещин от песка, гальки, камней.
  5. Подготовьтесь к своевременному переходу на всесезонные или зимние покрышки. Это обеспечивает максимально безопасное и комфортное вождение.
  6. Произведите диагностику климатических систем. Только с их помощью можно быстро справиться с повышенным уровнем влажности в салоне.

Главные правила вождения осенью

  • Забываем о резкой и агрессивной манере езды в пользу спокойного и плавного вождения;
  • строго соблюдаем дистанцию между авто;
  • не нарушаем допустимый режим скорости.

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