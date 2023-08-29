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Как подготовить автомобиль к осени-2023: полезные лайфхаки

29 августа 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как подготовить автомобиль к осени-2023: полезные лайфхаки
Автомобиль к осени нужно готовить не менее тщательно, чем к зиме. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

После экстремальной жары летом 2023 года автомобили ждут не менее серьезные испытания осенью. К ним нужно приготовить свой транспорт заранее.

Об этом напомнили Ukr.Media.

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Дренажные отверстия

Чтобы дожди и ливни не застали вас врасплох, нужно заранее прочистить дренажные отверстия, куда стекает вода из лобового стекла. Ведь листья и грязь будут забивать их и влага будет гораздо хуже отводится.

Из-за излишней влаги в салоне может появиться плесень. Шнуры и контакты в машине будут окисляться, электронные блоки начнут работать неправильно и ломаться. Не забывайте и о коррозии кузова авто.

Дворники

В дождливый период важно, чтобы дворники работали как следует. Нужно избавиться от скрипа во время работы стеклоочистителей — этот звук мало того что раздражает, так еще и свидетельствует о неправильной работе механизма.

Причиной скрипа дворников в большинстве случаев является неправильное положение поводков стеклоочистителей. Раньше мы рассказывали, как решить эту проблему самостоятельно с помощью пассатижей и ткани.

Световые приборы

Проверьте состояние световых приборов, если необходимо — замените. Их ждет напряженная работа, ведь световое время суток будет сокращаться, плюс впереди грядут туманы и дожди.

Кондиционер и обогреватель

Проверьте кондиционер и обогреватель, чтобы обдув шел хорошо и салон быстро прогревался:

  • следует заменить салонный фильтр;
  • прочистить радиатор;
  • проверить исправность датчика климат-контроля.

Ранее мы советовали, как избавиться от неприятных запахов в салоне авто. Также писали, какую автомойку лучше выбрать.

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