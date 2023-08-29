Как подготовить автомобиль к осени-2023: полезные лайфхаки
После экстремальной жары летом 2023 года автомобили ждут не менее серьезные испытания осенью. К ним нужно приготовить свой транспорт заранее.
Об этом напомнили Ukr.Media.
Дренажные отверстия
Чтобы дожди и ливни не застали вас врасплох, нужно заранее прочистить дренажные отверстия, куда стекает вода из лобового стекла. Ведь листья и грязь будут забивать их и влага будет гораздо хуже отводится.
Из-за излишней влаги в салоне может появиться плесень. Шнуры и контакты в машине будут окисляться, электронные блоки начнут работать неправильно и ломаться. Не забывайте и о коррозии кузова авто.
Дворники
В дождливый период важно, чтобы дворники работали как следует. Нужно избавиться от скрипа во время работы стеклоочистителей — этот звук мало того что раздражает, так еще и свидетельствует о неправильной работе механизма.
Причиной скрипа дворников в большинстве случаев является неправильное положение поводков стеклоочистителей. Раньше мы рассказывали, как решить эту проблему самостоятельно с помощью пассатижей и ткани.
Световые приборы
Проверьте состояние световых приборов, если необходимо — замените. Их ждет напряженная работа, ведь световое время суток будет сокращаться, плюс впереди грядут туманы и дожди.
Кондиционер и обогреватель
Проверьте кондиционер и обогреватель, чтобы обдув шел хорошо и салон быстро прогревался:
- следует заменить салонный фильтр;
- прочистить радиатор;
- проверить исправность датчика климат-контроля.
Ранее мы советовали, как избавиться от неприятных запахов в салоне авто. Также писали, какую автомойку лучше выбрать.