Как подготовить автомобиль к осени-2023: полезные лайфхаки

Автомобиль к осени нужно готовить не менее тщательно, чем к зиме. Фото: freepik

После экстремальной жары летом 2023 года автомобили ждут не менее серьезные испытания осенью. К ним нужно приготовить свой транспорт заранее.

Об этом напомнили Ukr.Media.

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Дренажные отверстия

Чтобы дожди и ливни не застали вас врасплох, нужно заранее прочистить дренажные отверстия, куда стекает вода из лобового стекла. Ведь листья и грязь будут забивать их и влага будет гораздо хуже отводится.

Из-за излишней влаги в салоне может появиться плесень. Шнуры и контакты в машине будут окисляться, электронные блоки начнут работать неправильно и ломаться. Не забывайте и о коррозии кузова авто.

Дворники

В дождливый период важно, чтобы дворники работали как следует. Нужно избавиться от скрипа во время работы стеклоочистителей — этот звук мало того что раздражает, так еще и свидетельствует о неправильной работе механизма.

Причиной скрипа дворников в большинстве случаев является неправильное положение поводков стеклоочистителей. Раньше мы рассказывали, как решить эту проблему самостоятельно с помощью пассатижей и ткани.

Световые приборы

Проверьте состояние световых приборов, если необходимо — замените. Их ждет напряженная работа, ведь световое время суток будет сокращаться, плюс впереди грядут туманы и дожди.

Кондиционер и обогреватель

Проверьте кондиционер и обогреватель, чтобы обдув шел хорошо и салон быстро прогревался:

следует заменить салонный фильтр;

прочистить радиатор;

проверить исправность датчика климат-контроля.

Ранее мы советовали, как избавиться от неприятных запахов в салоне авто. Также писали, какую автомойку лучше выбрать.