Как избавиться от скрипа в дворниках без замены щеток

В дождь стеклоочистители авто должны работать безупречно. Фото: freepik

В дождливый период важно, что дворники работали, как следует, без необходимости их замены. К тому же стоит избавиться от скрипа во время работы стеклоочистителей — этот звук мало того, что раздражает, так еще и свидетельствует о неправильной работе механизма.

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Как выяснить причины скрипа

Причиной скрипа дворников в большинстве случаев является неправильное положение поводков стеклоочистителей. Чтобы решить эту проблему, нужны плоскогубцы и ткань.

Необходимо приподнять щетки в сервисное положение.

Поочередно оттянуть их и оценить расположение по лобовому стеклу.

Рабочая поверхность щеток должна быть расположена перпендикулярно, а не изогнута в сторону стекла.

Как избавиться от скрипа дворников

Уложите ткань на поводок.

Зажмите плоскогубцами поводок.

Аккуратно измените положение щетки так, чтобы она стала перпендикулярна стеклу.

Этот самый простой совет поможет избавиться от скрипа дворников и обеспечит эффективную работу стеклоочистителей во время дождя без необходимости их замены.

Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также мы советовали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло на автомобиле.