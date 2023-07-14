Как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло на авто

Как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло: полезные лайфхаки
Небольшие трещины или царапины на лобовом стекле не повод сразу заменять стекло. Но желательно действовать быстро, чтобы дефекты не приобрели угрожающий вид.
Эксперты Sante Plus рассказали о простых способах поставить временную "заплатку" на лобовом стекле.
Прозрачный лак для ногтей
Лак для ногтей — отличная альтернатива профессиональным средствам, используемым для устранения царапин. Важный момент — не стоит лить слишком много, иначе лак растечется по всему стеклу.
- Нанесите легкий слой на царапину или трещину и дайте ей высохнуть.
- Удалите излишки лака чистой влажной тряпкой, смоченной в небольшом количестве растворителя.
Суперклей
Остановить углубление трещины можно с помощью суперклея. Это идеальное средство, чтобы удержать края трещины на неделю или две.
Какие риски езды с треснувшим лобовым стеклом
Большинство людей игнорируют трещинки и маленькие царапины. Но вред, который они несут, нельзя недооценивать.
Ухудшение видимости
- Если эти трещины образуются непосредственно в поле вашего зрения, вождение будет затруднено, особенно ночью или в плохую погоду.
- Царапины отражают солнечный свет, вызывая ослепительные блики.
- Треснувшееся лобовое стекло само по себе отвлекает внимание.
Все это неизбежно увеличивает риск столкновений и аварий на дороге.
Протекание воды
- Во время дождя вода просачивается внутрь автомобиля.
- Влага приведет к появлению плесени, которая может повредить электрооборудование и компоненты.
Другие риски
- Из-за трещин и царапины лобовое стекло становится хрупким, уязвимым и не выдержит даже средней силы удара.
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