Как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло на авто

Трещины на лобовом стекле авто увеличивают риски аварийных ситуаций на дороге. Фото: automoto

Небольшие трещины или царапины на лобовом стекле не повод сразу заменять стекло. Но желательно действовать быстро, чтобы дефекты не приобрели угрожающий вид.

Эксперты Sante Plus рассказали о простых способах поставить временную "заплатку" на лобовом стекле.

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Прозрачный лак для ногтей

Лак для ногтей — отличная альтернатива профессиональным средствам, используемым для устранения царапин. Важный момент — не стоит лить слишком много, иначе лак растечется по всему стеклу.

Нанесите легкий слой на царапину или трещину и дайте ей высохнуть.

Удалите излишки лака чистой влажной тряпкой, смоченной в небольшом количестве растворителя.

Суперклей

Остановить углубление трещины можно с помощью суперклея. Это идеальное средство, чтобы удержать края трещины на неделю или две.

Какие риски езды с треснувшим лобовым стеклом

Большинство людей игнорируют трещинки и маленькие царапины. Но вред, который они несут, нельзя недооценивать.

Ухудшение видимости

Если эти трещины образуются непосредственно в поле вашего зрения, вождение будет затруднено, особенно ночью или в плохую погоду.

Царапины отражают солнечный свет, вызывая ослепительные блики.

Треснувшееся лобовое стекло само по себе отвлекает внимание.

Все это неизбежно увеличивает риск столкновений и аварий на дороге.

Протекание воды

Во время дождя вода просачивается внутрь автомобиля.

Влага приведет к появлению плесени, которая может повредить электрооборудование и компоненты.

Другие риски

Из-за трещин и царапины лобовое стекло становится хрупким, уязвимым и не выдержит даже средней силы удара.

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