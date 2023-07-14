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Как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло: полезные лайфхаки

14 июля 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло на авто
Трещины на лобовом стекле авто увеличивают риски аварийных ситуаций на дороге. Фото: automoto
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Небольшие трещины или царапины на лобовом стекле не повод сразу заменять стекло. Но желательно действовать быстро, чтобы дефекты не приобрели угрожающий вид.

Эксперты Sante Plus рассказали о простых способах поставить временную "заплатку" на лобовом стекле.

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Прозрачный лак для ногтей

Лак для ногтей — отличная альтернатива профессиональным средствам, используемым для устранения царапин. Важный момент — не стоит лить слишком много, иначе лак растечется по всему стеклу.

  • Нанесите легкий слой на царапину или трещину и дайте ей высохнуть.
  • Удалите излишки лака чистой влажной тряпкой, смоченной в небольшом количестве растворителя.

Суперклей

Остановить углубление трещины можно с помощью суперклея. Это идеальное средство, чтобы удержать края трещины на неделю или две.

Какие риски езды с треснувшим лобовым стеклом

Большинство людей игнорируют трещинки и маленькие царапины. Но вред, который они несут, нельзя недооценивать.

Ухудшение видимости

  • Если эти трещины образуются непосредственно в поле вашего зрения, вождение будет затруднено, особенно ночью или в плохую погоду.
  • Царапины отражают солнечный свет, вызывая ослепительные блики.
  • Треснувшееся лобовое стекло само по себе отвлекает внимание.

Все это неизбежно увеличивает риск столкновений и аварий на дороге.

Протекание воды

  • Во время дождя вода просачивается внутрь автомобиля.
  • Влага приведет к появлению плесени, которая может повредить электрооборудование и компоненты.

Другие риски

  • Из-за трещин и царапины лобовое стекло становится хрупким, уязвимым и не выдержит даже средней силы удара.

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