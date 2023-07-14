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Як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло: корисні лайфхаки

14 липня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло на авто
Тріщини на лобовому склі авто збільшують ризики аварійних ситуацій на дорозі. Фото: automoto
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Невеликі тріщини або подряпини на лобовому склі не привід одразу замінювати скло. Але бажано діяти швидко, щоб дефекти не набули загрозливого вигляду.

Експерти Sante Plus розповіли про прості способи поставити тимчасову "латку" на лобовому склі.

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Прозорий лак для нігтів

Лак для нігтів – чудова альтернатива професійним засобам, що використовуються для усунення подряпин. Важливий момент — не варто лити занадто багато, інакше лак розтечеться по всьому склу.

  • Нанесіть легкий шар на подряпину або тріщину і дайте їй висохнути.
  • Видаліть надлишки лаку чистою вологою ганчіркою, змоченою в невеликій кількості розчинника.

Суперклей

Зупинити поглиблення тріщини можна за допомогою суперклею. Це ідеальний засіб, щоб утримати краї тріщини на тиждень-другий.

Які ризики їзди з тріснутим лобовим склом

Більшість людей ігнорують тріщинки та маленькі подряпини. Але шкоду, яку вони несуть, не можна недооцінювати.

Погіршення видимості

  • Якщо ці тріщини утворюються безпосередньо в полі вашого зору, водіння буде ускладнене, особливо вночі або в погану погоду.
  • Подряпини відбивають сонячне світло, створюючи сліпучі відблиски.
  • Тріснуте лобове скло саме по собі відвертає увагу.

Все це неминуче підвищує ризик зіткнень та аварій на дорозі.

Протікання води

  • Під час дощу вода просочиться всередину автомобіля.
  • Волога призведе до появи плісняви, яка може пошкодити електрообладнання та компоненти.

Інші ризики

  • Через тріщини та подряпини лобове скло стає крихким та вразливим й не витримає навіть середньої сили удару.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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