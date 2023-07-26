Если внезапно отказали тормоза на дороге: 4 автомобильных лайфхака

Когда тормозная система отказала, все равно сильно и быстро нажимайте педаль тормоза. Фото: almuraba

Неожиданного отказа тормозов в авто боятся все водители. Рассмотрим, как должен вести себя человек за рулем, чтобы избежать малейшей опасности для себя и окружающих.

Эксперты Sante Plus советуют не паниковать и прислушиваться к словам опытных автовладельцев.

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Отпустите педаль газа, медленно переключайтесь на более низкую передачу, чтобы уменьшить импульс автомобиля, выключите круиз-контроль, если он есть.

Включите аварийную сигнализацию и подавайте звуковой сигнал для предупреждения других водителей вокруг вас. Даже если они не понимают ситуацию, они все равно будут знать о возможной проблеме.

Сильно и быстро нажимайте на тормозную педаль. Большинство транспортных средств сегодня оснащены двойными системами, независимо управляющими передними и задними тормозами. Их агрессивной накачки может быть достаточно, чтобы применить половину тормозов и замедлить вас до остановки.

Осторожно нажмите на экстренный тормоз. Эта система вас не остановит, но значительно замедлит. Включайте его осторожно, чтобы продолжать контролировать автомобиль.

Как узнать, что тормозная система неисправна

Появление сигнальной лампочки в виде восклицательного знака свидетельствует либо о низком давлении тормозной жидкости, либо об изношенных тормозных колодках.

Замечаете, что при торможении машину немного тянет в сторону. Это либо давление в шинах низкое, либо одна из тормозных колодок изношенная, либо застрявшие тормозные суппорты. Если автомобиль едет в сторону даже без торможения — значит, один из тормозных суппортов застрял навсегда.

Педаль тормоза вместе со всеми авто вибрируют во время торможения. Скорее всего, тормоз не работает должным образом. Вероятно, либо тормозные колодки износились, либо залипают тормозные суппорты, либо разбалансировались тормозные диски.

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