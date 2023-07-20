Очень дешевый способ снизить расход топлива двигателем авто
С годами двигатель автомобиля может потреблять слишком много топлива и терять прежнюю мощность. Интересно, что в большинстве случаев автовладелец может решить проблему самостоятельно за 15 минут, потратив всего около 100 гривен.
Об этом сообщила Avtosota .
Причина проблемы
Обычно главным виновником подобных неприятностей является датчик расхода воздуха, находящийся за корпусом воздушного фильтра. Прибор оценивает объем воздуха, поступающего в двигатель для сгорания.
Постепенно датчик загрязняется пылью и влагой. Это приводит к тому, что двигатель начинает работать с перегрузкой из-за недостаточного потока воздуха. В результате мотор теряет мощность, ведь получает больше топлива, чем ему нужно. У бензиновых двигателей неисправность работы датчика воздуха можно определить из-за появления черного нагара на свечах зажигания.
Нужно ли заменить датчик расхода воздуха
Основные элементы датчиков – две платиновые нити, нагреваемые электрическим током. Воздух проходит сквозь нити, но на них со временем накапливается нагар, через который датчик передает неточные данные в блок управления двигателем и дроссельной заслонкой. Конечно, можно заменить датчик, но мы говорим о дешевых ремонтных решениях.
Как очистить датчик расхода воздуха
- Вам нужен очиститель карбюратора, спирт или другой технический растворитель.
- Нанесите очиститель на ватную палочку.
- Аккуратно прочистите датчик без чрезмерных усилий.
- Хорошо просушить датчик.
- Получите немедленный результат.
В автомобильном сервисном центре такая услуга обойдется до 400 грн. Но вы легко избавитесь от лишних затрат, если сделаете все сами.
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