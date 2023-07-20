Очень дешевый способ снизить расход топлива двигателем авто

Обычно главным виновником плохой работы двигателя является датчик расхода воздуха. Фото: freepik

С годами двигатель автомобиля может потреблять слишком много топлива и терять прежнюю мощность. Интересно, что в большинстве случаев автовладелец может решить проблему самостоятельно за 15 минут, потратив всего около 100 гривен.

Об этом сообщила Avtosota .

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Причина проблемы

Обычно главным виновником подобных неприятностей является датчик расхода воздуха, находящийся за корпусом воздушного фильтра. Прибор оценивает объем воздуха, поступающего в двигатель для сгорания.

Постепенно датчик загрязняется пылью и влагой. Это приводит к тому, что двигатель начинает работать с перегрузкой из-за недостаточного потока воздуха. В результате мотор теряет мощность, ведь получает больше топлива, чем ему нужно. У бензиновых двигателей неисправность работы датчика воздуха можно определить из-за появления черного нагара на свечах зажигания.

Нужно ли заменить датчик расхода воздуха

Основные элементы датчиков – две платиновые нити, нагреваемые электрическим током. Воздух проходит сквозь нити, но на них со временем накапливается нагар, через который датчик передает неточные данные в блок управления двигателем и дроссельной заслонкой. Конечно, можно заменить датчик, но мы говорим о дешевых ремонтных решениях.

Как очистить датчик расхода воздуха

Вам нужен очиститель карбюратора, спирт или другой технический растворитель.

Нанесите очиститель на ватную палочку.

Аккуратно прочистите датчик без чрезмерных усилий.

Хорошо просушить датчик.

Получите немедленный результат.

В автомобильном сервисном центре такая услуга обойдется до 400 грн. Но вы легко избавитесь от лишних затрат, если сделаете все сами.

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