Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очень дешевый способ снизить расход топлива двигателем авто arrow

Очень дешевый способ снизить расход топлива двигателем авто

20 июля 2023 12:57
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Очень дешевый способ снизить расход топлива двигателем авто
Обычно главным виновником плохой работы двигателя является датчик расхода воздуха. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С годами двигатель автомобиля может потреблять слишком много топлива и терять прежнюю мощность. Интересно, что в большинстве случаев автовладелец может решить проблему самостоятельно за 15 минут, потратив всего около 100 гривен.

Об этом сообщила Avtosota .

Читайте также:

Причина проблемы

Обычно главным виновником подобных неприятностей является датчик расхода воздуха, находящийся за корпусом воздушного фильтра. Прибор оценивает объем воздуха, поступающего в двигатель для сгорания.

Постепенно датчик загрязняется пылью и влагой. Это приводит к тому, что двигатель начинает работать с перегрузкой из-за недостаточного потока воздуха. В результате мотор теряет мощность, ведь получает больше топлива, чем ему нужно. У бензиновых двигателей неисправность работы датчика воздуха можно определить из-за появления черного нагара на свечах зажигания.

Нужно ли заменить датчик расхода воздуха

Основные элементы датчиков – две платиновые нити, нагреваемые электрическим током. Воздух проходит сквозь нити, но на них со временем накапливается нагар, через который датчик передает неточные данные в блок управления двигателем и дроссельной заслонкой. Конечно, можно заменить датчик, но мы говорим о дешевых ремонтных решениях.

Как очистить датчик расхода воздуха

  • Вам нужен очиститель карбюратора, спирт или другой технический растворитель.
  • Нанесите очиститель на ватную палочку.
  • Аккуратно прочистите датчик без чрезмерных усилий.
  • Хорошо просушить датчик.
  • Получите немедленный результат.

В автомобильном сервисном центре такая услуга обойдется до 400 грн. Но вы легко избавитесь от лишних затрат, если сделаете все сами.

Ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз