Поради автоексперта: які оптимальні оберти мотора для їзди

Автолюбителі радять розкручувати двигун майже до максимальних значень раз на 4-5 тис. км пробігу. Фото: pixabay

Якщо двигун постійно працюватиме на оптимальних обертах, це позбавить зайвого клопоту насамперед власника авто. Адже мотор буде зношуватися якнайменше.

На якому рівні потрібно підтримувати оберти, щоб не задавати ДВЗ великої шкоди, написала Avtosota.

Читайте також:

Низькі оберти

Число, яке не перевищує 2,5 тис. на бензинових ДВЗ та 1,1-1,2 тис. на дизельних.

Рух на низах під навантаженням зі значно вичавленою педаллю акселератора спричиняє детонацію в ДВЗ, що розбиває агрегат зсередини.

Тертьові елементи двигуна отримують недостатньо мастила.

Присутнє посилене коксування двигуна.

Високі оберти

Високі оберти не перевищують приблизно 70% максимально можливих для бензинового мотора. Для дизеля його висота перебуває за межею крутного моменту.

Сильне розкручування ДВЗ серйозно підвищує навантаження на всі його складові.

Від зростання температури перевантажується також система, що відповідає за охолодження агрегату.

В результаті — підвищене зношення двигуна та зростання ризику критичного нагріву конструкції.

Оптимальні оберти

Необхідно дотримуватися обертів, які вважаються середніми або тих, які трохи їх перевищують. Наприклад, безпечна зона тахометра розмічена до 6 тис. об/хв, найбільш раціональним рішенням буде утримувати 2,5-4,5 тис. Тобто найбільш сприятливий режим функціонування для більшості ДВЗ – 30-70% обертів від максимуму.

Передача та швидкість

1 передача — 0-20 км/год.

2 — 20-40 км/год.

3 — 40-60 км/год.

4 — 60-80 км/год.

5 передача — 80+ км/год.

Автолюбителі радять розкручувати двигун майже до максимальних значень раз на 4-5 тис. км пробігу. Наприклад, щоб стіни циліндрів мали більш рівномірне зношення.

Раніше ми писали про найкращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни. Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.