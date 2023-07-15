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Какие оптимальные обороты мотора для езды: советы автоэксперта

15 июля 2023 08:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Советы автоэксперта: какие оптимальные обороты мотора для езды
Автолюбители советуют раскручивать двигатель почти до максимальных значений раз в 4-5 тыс. км пробега. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Если двигатель будет постоянно работать на оптимальных оборотах, это лишит лишних хлопот прежде всего владельца авто. Ведь мотор будет изнашиваться как можно меньше.

На каком уровне нужно поддерживать обороты, чтобы не наносить ДВС большого вреда, написала Avtosota.

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Низкие обороты

Число, не превышающее 2,5 тыс. на бензиновых ДВС и 1,1-1,2 тыс. на дизельных.

  • Движение на низах под нагрузкой со значительно выжатой педалью акселератора приводит к детонации в ДВС, разбивающей агрегат изнутри.
  • Трущиеся элементы двигателя получают недостаточно смазки.
  • Присутствует усиленное коксование двигателя.

Высокие обороты

Высокие обороты не превышают примерно 70% максимально возможных для бензинового мотора. Для дизеля его высота находится за пределом крутящего момента.

  • Сильная раскрутка ДВС серьезно повышает нагрузку на все составляющие.
  • От роста температуры перегружается также система, отвечающая за охлаждение агрегата.
  • В результате — повышенный износ двигателя и рост риска критического нагрева конструкции.

Оптимальные обороты

Необходимо придерживаться оборотов, которые считаются средними или немного их превышающими. К примеру, безопасная зона тахометра размечена до 6 тыс. об/мин, наиболее рациональным решением будет удерживать 2,5-4,5 тыс. То есть наиболее благоприятный режим функционирования для большинства ДВС — 30-70% оборотов от максимума.

Передача и скорость

  • 1 передача — 0-20 км/ч.
  • 2 — 20-40 км/ч.
  • 3 — 40-60 км/ч.
  • 4 — 60-80 км/ч.
  • 5 передача — 80+ км/ч.

Автолюбители советуют раскручивать двигатель почти до максимальных значений раз в 4-5 тыс. км пробега. Например, чтобы стены цилиндров имели более равномерный износ.

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