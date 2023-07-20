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Дуже дешевий спосіб знизити витрату палива двигуном авто

20 липня 2023 12:57
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Дуже дешевий спосіб знизити витрату палива двигуном авто
Зазвичай головним винуватцем поганої роботи мотора є датчик витрати повітря. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З роками двигун автомобіля може споживати забагато пального та втрачати колишню потужність. Цікаво, що більшості випадків автовласник може розв'язати проблему самостійно за 15 хвилин, витративши лише близько 100 гривень.

Про це повідомила Avtosota.

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Причина проблеми

Зазвичай головним винуватцем подібних неприємностей є датчик витрати повітря, який знаходиться за корпусом повітряного фільтра. Прилад оцінює обсяг повітря, яке надходить у двигун для згоряння.

Поступово цей датчик забруднюється пилом та вологою. Це призводить до того, що двигун починає працювати з перевантаженням через недостатній потік повітря. В результаті мотор втрачає потужність, адже отримує більше палива, ніж йому потрібно. В бензинових двигунів несправність роботи датчика повітря можна визначити через появу чорного нагару на свічках запалювання.

Чи потрібно замінити датчик витрати повітря

Основні елементи датчиків – дві платинові нитки, які нагріваються електричним струмом. Повітря проходить крізь нитки, але на них з часом накопичується нагар, через який датчик передає неточні дані до блоку керування двигуном та дросельної заслінки. Звичайно, можна замінити датчик, але ми наразі говоримо про дешеві ремонтні рішення.

Як очистити датчик витрати повітря

  • Вам потрібен очищувач карбюратора, спирт або інший технічний розчинник.
  • Нанесіть очищувач на ватяну паличку.
  • Акуратно прочистить датчик без надмірних зусиль.
  • Гарно просушити датчик.
  • Отримайте негайний результат.

В автомобільному сервісному центрі така послуга коштуватиме до 400 грн. Але ви легко позбудетеся зайвих витрат, якщо зробите все самі.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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