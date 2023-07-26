Якщо раптово відмовили гальма на дорозі: 4 автомобільні лайфхаки

Коли гальмівна система відмовила, все одно сильно та швидко натискайте на педаль гальма. Фото: almuraba

Несподіваної відмови гальм в авто бояться усі водії. Розглянемо, як повинна поводитися людина за кермом, щоб уникнути найменшої небезпеки для себе та оточуючих.

Експерти Sante Plus радять не панікувати та прислухатися до слів досвідчених автовласників.

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Відпустіть педаль газу, повільно перемикайтеся на нижчу передачу, щоб зменшити імпульс автомобіля, вимкніть круїз-контроль, якщо він є.

Увімкніть аварійну сигналізацію та подавайте звуковий сигнал, щоб попередити інших водіїв навколо вас. Навіть якщо вони не розуміють ситуацію, вони все одно будуть знати про можливу проблему.

Сильно та швидко натискайте на педаль гальма. Більшість транспортних засобів сьогодні оздоблені подвійними системами, які незалежно керують передніми та задніми гальмами. Їх агресивного накачування може бути досить, щоб застосувати половину гальм та уповільнити вас до зупинки.

Обережно натисніть екстрене гальмо. Ця система вас не зупинить, але значно сповільнить. Вмикайте його обережно, щоб продовжувати контролювати автомобіль.

Як дізнатися, що гальмівна система несправна

Поява сигнальної лампочки у вигляді знаку оклику свідчить або про низький тиск гальмівної рідини, або про зношені гальмівні колодки.

Помічаєте, що під час гальмування машину трохи тягне вбік. Це або тиск у шинах низький, або одна з гальмівних колодок зношена, або застрягли гальмівні супорти. Якщо автомобіль їде вбік навіть без гальмування — значить один з гальмівних супортів застряг назавжди.

Педаль гальма разом з усім авто вібрують під час гальмування. Ймовірно, що гальмо не працює належним чином. Мабуть, або гальмівні колодки зносилися, або залипають гальмівні супорти, або розбалансувалися гальмівні диски.

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