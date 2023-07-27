Лайфхак для водіїв: як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток
В дощовий період важливо, що двірники працювали, як слід, без необхідності їхньої заміни. До того ж варто позбутися скрипу під час роботи склоочисників — цей звук мало того, що дратую, так ще й свідчить про неправильну роботу механізму.
Про це повідомила Твоя машина.
Як з'ясувати причини скрипу
Причиною скрипу двірників у більшості випадків є неправильне положення поводків склоочисників. Щоб розв'язати цю проблему, потрібні плоскогубці та тканина.
- Необхідно підняти щітки в сервісне положення.
- По черзі відтягти їх й оцінити розташування щодо лобового скла.
- Робоча поверхня щіток має бути розташована перпендикулярно, а не зігнута у бік скла.
Як позбутися скрипу двірників
- Покладіть тканину на поводок.
- Затисніть плоскогубцями поводок.
- Акуратно змініть положення щітки так, щоб вона стала перпендикулярно до скла.
Ця найпростіша порада допоможе позбавитися скрипу двірників та забезпечить ефективну роботу склоочисників під час дощу без необхідності в їх заміні.
Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також ми радили, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло на автомобілі.