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Лайфхак для водіїв: як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток

27 липня 2023 19:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток
В дощ склоочисники авто мають працювати бездоганно. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В дощовий період важливо, що двірники працювали, як слід, без необхідності їхньої заміни. До того ж варто позбутися скрипу під час роботи склоочисників — цей звук мало того, що дратую, так ще й свідчить про неправильну роботу механізму.

Про це повідомила Твоя машина.

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Як з'ясувати причини скрипу

Причиною скрипу двірників у більшості випадків є неправильне положення поводків склоочисників. Щоб розв'язати цю проблему, потрібні плоскогубці та тканина.

  • Необхідно підняти щітки в сервісне положення.
  • По черзі відтягти їх й оцінити розташування щодо лобового скла.
  • Робоча поверхня щіток має бути розташована перпендикулярно, а не зігнута у бік скла.

Як позбутися скрипу двірників

  • Покладіть тканину на поводок.
  • Затисніть плоскогубцями поводок.
  • Акуратно змініть положення щітки так, щоб вона стала перпендикулярно до скла.

Ця найпростіша порада допоможе позбавитися скрипу двірників та забезпечить ефективну роботу склоочисників під час дощу без необхідності в їх заміні.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також ми радили, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло на автомобілі.

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