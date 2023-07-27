Як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток

В дощ склоочисники авто мають працювати бездоганно. Фото: freepik

В дощовий період важливо, що двірники працювали, як слід, без необхідності їхньої заміни. До того ж варто позбутися скрипу під час роботи склоочисників — цей звук мало того, що дратую, так ще й свідчить про неправильну роботу механізму.

Про це повідомила Твоя машина.

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Причиною скрипу двірників у більшості випадків є неправильне положення поводків склоочисників. Щоб розв'язати цю проблему, потрібні плоскогубці та тканина.

Необхідно підняти щітки в сервісне положення.

По черзі відтягти їх й оцінити розташування щодо лобового скла.

Робоча поверхня щіток має бути розташована перпендикулярно, а не зігнута у бік скла.

Як позбутися скрипу двірників

Покладіть тканину на поводок.

Затисніть плоскогубцями поводок.

Акуратно змініть положення щітки так, щоб вона стала перпендикулярно до скла.

Ця найпростіша порада допоможе позбавитися скрипу двірників та забезпечить ефективну роботу склоочисників під час дощу без необхідності в їх заміні.

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