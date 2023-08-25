Названы 6 главных причин неприятных запахов в салоне авто: как их избавиться
25 августа 2023 19:45
Не всегда источник они находится непосредственно в салоне авто. Фото: 0432.ua
Автомобиль всегда выделяет разные запахи и не все из них бывают приятными. Если речь не идет о неряшливом водителе, в салоне авто которого догнивают под сиденьем остатки гамбургера месячной давности, то откуда даже у аккуратного автолюбителя периодически возникает вонь?
Об этом сообщила "Твоя машина".
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Что означает неприятный запах в салоне авто
- Запах гари — неисправность сцепления.
- Сладковатый запах — утечка антифриза.
- Запах выхлопных газов — износился глушитель или резиновые уплотнители.
- Запах масла — проблемы с расходом двигателя.
- Устойчивый запах бензина — утечка топлива, в частности из-за повреждения прокладки на погружном бензонасосе.
- Запаха сероводорода (тухлых яиц) — засор катализатора, который может привести к его преждевременной поломке.
Когда вы самостоятельно или на СТО почините узлы или детали машины, вызвавшие неприятный запах, вонь исчезнет.
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