Названы 6 главных причин неприятных запахов в салоне авто: как их избавиться

Не всегда источник они находится непосредственно в салоне авто. Фото: 0432.ua

Автомобиль всегда выделяет разные запахи и не все из них бывают приятными. Если речь не идет о неряшливом водителе, в салоне авто которого догнивают под сиденьем остатки гамбургера месячной давности, то откуда даже у аккуратного автолюбителя периодически возникает вонь?

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Что означает неприятный запах в салоне авто

Запах гари — неисправность сцепления. Сладковатый запах — утечка антифриза. Запах выхлопных газов — износился глушитель или резиновые уплотнители. Запах масла — проблемы с расходом двигателя. Устойчивый запах бензина — утечка топлива, в частности из-за повреждения прокладки на погружном бензонасосе. Запаха сероводорода (тухлых яиц) — засор катализатора, который может привести к его преждевременной поломке.

Когда вы самостоятельно или на СТО почините узлы или детали машины, вызвавшие неприятный запах, вонь исчезнет.

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