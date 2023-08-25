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Названы 6 главных причин неприятных запахов в салоне авто: как их избавиться

25 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы 6 главных причин неприятных запахов в салоне авто: как их избавиться
Не всегда источник они находится непосредственно в салоне авто. Фото: 0432.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Автомобиль всегда выделяет разные запахи и не все из них бывают приятными. Если речь не идет о неряшливом водителе, в салоне авто которого догнивают под сиденьем остатки гамбургера месячной давности, то откуда даже у аккуратного автолюбителя периодически возникает вонь?

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Что означает неприятный запах в салоне авто

  1. Запах гари — неисправность сцепления.
  2. Сладковатый запах — утечка антифриза.
  3. Запах выхлопных газов — износился глушитель или резиновые уплотнители.
  4. Запах масла — проблемы с расходом двигателя.
  5. Устойчивый запах бензина — утечка топлива, в частности из-за повреждения прокладки на погружном бензонасосе.
  6. Запаха сероводорода (тухлых яиц) — засор катализатора, который может привести к его преждевременной поломке.

Когда вы самостоятельно или на СТО почините узлы или детали машины, вызвавшие неприятный запах, вонь исчезнет.

Ранее мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств. Также эксперты рассказали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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