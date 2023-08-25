Названо 6 головних причин неприємних запахів в салоні авто: як їх позбутися

Не завжди джерело смороду знаходиться безпосередньо в салоні авто. Фото: 0432.ua

Автомобіль завжди виділяє різні запахи й не усі з них бувають приємними. Якщо не йдеться про неохайного водія, в салоні авто якого догнивають під сидінням залишки гамбургера місячної давності, то звідки навіть в акуратного автолюбителя періодично виникає сморід?

Про це повідомила "Твоя Машина".

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Запах гару — несправність зчеплення. Солодкуватий запах — витік антифризу. Запах вихлопних газів — зносився глушник або гумові ущільнювачі. Запах олії — проблеми з витратою двигуна. Стійкий запах бензину — витік палива, зокрема через пошкодження прокладки на занурювальній бензопомпі. Запаху сірководню (тухлих яєць) — засмічення каталізатора, яке може призвести до його передчасного ламання.

Коли ви самостійно або на СТО полагодите вузли або деталі машини, які спричинили неприємний запах, сморід зникне.

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