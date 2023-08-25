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Названо 6 головних причин неприємних запахів в салоні авто: як їх позбутися

25 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Названо 6 головних причин неприємних запахів в салоні авто: як їх позбутися
Не завжди джерело смороду знаходиться безпосередньо в салоні авто. Фото: 0432.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Автомобіль завжди виділяє різні запахи й не усі з них бувають приємними. Якщо не йдеться про неохайного водія, в салоні авто якого догнивають під сидінням залишки гамбургера місячної давності, то звідки навіть в акуратного автолюбителя періодично виникає сморід?

Про це повідомила "Твоя Машина".

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Що означає неприємний запах у салоні авто

  1. Запах гару — несправність зчеплення.
  2. Солодкуватий запах — витік антифризу.
  3. Запах вихлопних газів — зносився глушник або гумові ущільнювачі.
  4. Запах олії — проблеми з витратою двигуна.
  5. Стійкий запах бензину — витік палива, зокрема через пошкодження прокладки на занурювальній бензопомпі.
  6. Запаху сірководню (тухлих яєць) — засмічення каталізатора, яке може призвести до його передчасного ламання.

Коли ви самостійно або на СТО полагодите вузли або деталі машини, які спричинили неприємний запах, сморід зникне.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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