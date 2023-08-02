Лайфхак: навіщо у спеку мати в салоні авто рушник

Волога ганчірка на решітці кондиціонера допоможе швидше охолодити салон авто. Фото: freepik

Подорож в авто під час літньої спеки змушує водіїв вжити кількох запобіжних заходів, щоб зробити поїздку комфортнішою. Дізнайтеся, як допоможе охолодити машину невеликий рушничок або м'яка кухонна ганчірка.

Як правильно користуватися кондиціонером в машині розповіли експерти Sante Plus.

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Щоб швидше охолодити автомобіль, покладіть вологий рушничок або кухонну ганчірку на вентиляційні решітки перед тим, як увімкнути кондиціонер. Це дозволить прохолодному повітрю швидше циркулювати та знизити температуру в салоні автомобіля.

Як користуватися кондиціонером в авто

Проїдьте кілька хвилин, перш ніж вмикати кондиціонер. Насамперед потрібно провітрити автомобіль, опустивши пасажирське та водійське вікна.

Вмикайте клімат-контроль лише під час тривалих поїздок, щоб споживати якомога менше пального.

Налаштуйте кондиціонера на потрібну температуру. Обирайте температуру з максимальною різницею плюс-мінус шість градусів від зовнішньої температури, щоб уникнути теплового шоку.

Не направляйте вентиляційну решітку прямо на водія та пасажирів. Спрямуйте її вгору, щоб повітря розсіювалося рівномірно по всьому салону.

Не забувайте регулярно обслуговувати кондиціонер, щоб уникнути будь-яких поломок в спекотну погоду.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також повідомляли, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.