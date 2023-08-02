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Лайфхак: навіщо досвідчені водії у спеку беруть в салон авто рушник

2 серпня 2023 12:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Лайфхак: навіщо у спеку мати в салоні авто рушник
Волога ганчірка на решітці кондиціонера допоможе швидше охолодити салон авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Подорож в авто під час літньої спеки змушує водіїв вжити кількох запобіжних заходів, щоб зробити поїздку комфортнішою. Дізнайтеся, як допоможе охолодити машину невеликий рушничок або м'яка кухонна ганчірка.

Як правильно користуватися кондиціонером в машині розповіли експерти Sante Plus.

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Щоб швидше охолодити автомобіль, покладіть вологий рушничок або кухонну ганчірку на вентиляційні решітки перед тим, як увімкнути кондиціонер. Це дозволить прохолодному повітрю швидше циркулювати та знизити температуру в салоні автомобіля.

Як користуватися кондиціонером в авто

  • Проїдьте кілька хвилин, перш ніж вмикати кондиціонер. Насамперед потрібно провітрити автомобіль, опустивши пасажирське та водійське вікна.
  • Вмикайте клімат-контроль лише під час тривалих поїздок, щоб споживати якомога менше пального.
  • Налаштуйте кондиціонера на потрібну температуру. Обирайте температуру з максимальною різницею плюс-мінус шість градусів від зовнішньої температури, щоб уникнути теплового шоку.
  • Не направляйте вентиляційну решітку прямо на водія та пасажирів. Спрямуйте її вгору, щоб повітря розсіювалося рівномірно по всьому салону.
  • Не забувайте регулярно обслуговувати кондиціонер, щоб уникнути будь-яких поломок в спекотну погоду.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також повідомляли, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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