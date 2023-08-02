Лайфхак: зачем в жару иметь в салоне авто полотенце

Лайфхак: зачем опытные водители в жару берут в салон авто полотенце
Путешествие в авто во время летней жары заставляет водителей принять несколько мер предосторожности, чтобы сделать поездку комфортной. Узнайте, как поможет охладить машину небольшое полотенце или мягкая кухонная тряпка.
Как правильно пользоваться кондиционером в машине, рассказали эксперты Sante Plus.
Чтобы быстрее охладить автомобиль, положите влажное полотенце или кухонную тряпку на вентиляционные решетки перед тем, как включить кондиционер. Это позволит прохладному воздуху быстрее циркулировать и снизить температуру в салоне автомобиля.
Как пользоваться кондиционером в авто
- Проезжайте несколько минут, прежде чем включать кондиционер. Прежде всего, нужно проветрить автомобиль, опустив пассажирское и водительское окна.
- Включайте климат-контроль только во время длительных поездок, чтобы потреблять как можно меньше топлива.
- Настройте кондиционер на нужную температуру. Выбирайте температуру с максимальной разницей плюс-минус шесть градусов от наружной температуры, чтобы избежать теплового шока.
- Не направляйте вентиляционную решетку прямо на водителя и пассажиров. Направьте ее вверх, чтобы воздух рассеивался равномерно по всему салону.
- Не забывайте регулярно обслуживать кондиционер, чтобы избежать любых поломок в жаркую погоду.
Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также сообщалось, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.