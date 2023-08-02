Лайфхак: зачем в жару иметь в салоне авто полотенце

Влажная тряпка на решетке кондиционера поможет побыстрее охладить салон авто. Фото: freepik

Путешествие в авто во время летней жары заставляет водителей принять несколько мер предосторожности, чтобы сделать поездку комфортной. Узнайте, как поможет охладить машину небольшое полотенце или мягкая кухонная тряпка.

Как правильно пользоваться кондиционером в машине, рассказали эксперты Sante Plus.

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Чтобы быстрее охладить автомобиль, положите влажное полотенце или кухонную тряпку на вентиляционные решетки перед тем, как включить кондиционер. Это позволит прохладному воздуху быстрее циркулировать и снизить температуру в салоне автомобиля.

Как пользоваться кондиционером в авто

Проезжайте несколько минут, прежде чем включать кондиционер. Прежде всего, нужно проветрить автомобиль, опустив пассажирское и водительское окна.

Включайте климат-контроль только во время длительных поездок, чтобы потреблять как можно меньше топлива.

Настройте кондиционер на нужную температуру. Выбирайте температуру с максимальной разницей плюс-минус шесть градусов от наружной температуры, чтобы избежать теплового шока.

Не направляйте вентиляционную решетку прямо на водителя и пассажиров. Направьте ее вверх, чтобы воздух рассеивался равномерно по всему салону.

Не забывайте регулярно обслуживать кондиционер, чтобы избежать любых поломок в жаркую погоду.

Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также сообщалось, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.