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Лайфхак: зачем опытные водители в жару берут в салон авто полотенце

2 августа 2023 12:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Лайфхак: зачем в жару иметь в салоне авто полотенце
Влажная тряпка на решетке кондиционера поможет побыстрее охладить салон авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Путешествие в авто во время летней жары заставляет водителей принять несколько мер предосторожности, чтобы сделать поездку комфортной. Узнайте, как поможет охладить машину небольшое полотенце или мягкая кухонная тряпка.

Как правильно пользоваться кондиционером в машине, рассказали эксперты Sante Plus.

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Чтобы быстрее охладить автомобиль, положите влажное полотенце или кухонную тряпку на вентиляционные решетки перед тем, как включить кондиционер. Это позволит прохладному воздуху быстрее циркулировать и снизить температуру в салоне автомобиля.

Как пользоваться кондиционером в авто

  • Проезжайте несколько минут, прежде чем включать кондиционер. Прежде всего, нужно проветрить автомобиль, опустив пассажирское и водительское окна.
  • Включайте климат-контроль только во время длительных поездок, чтобы потреблять как можно меньше топлива.
  • Настройте кондиционер на нужную температуру. Выбирайте температуру с максимальной разницей плюс-минус шесть градусов от наружной температуры, чтобы избежать теплового шока.
  • Не направляйте вентиляционную решетку прямо на водителя и пассажиров. Направьте ее вверх, чтобы воздух рассеивался равномерно по всему салону.
  • Не забывайте регулярно обслуживать кондиционер, чтобы избежать любых поломок в жаркую погоду.

Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также сообщалось, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

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