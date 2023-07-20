Как избавиться от царапин и грязи на дисках колес авто: 4 способа

Блеск дисков гарантирует обработка поверхности металла простым лимоном. Фото: freepik

Через несколько лет эксплуатации автомобиля колесные диски тускнеют, покрываются царапинами и легко впитывают дорожную грязь. Эксперты объяснили, как самостоятельно восстановить блеск легкосплавным дискам.

Об этом пишет Sante Plus.

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Используйте очиститель

Если царапины поверхностные, обработайте их в домашних условиях. Потребуется очиститель, губка или мягкая щетка. Избегайте щеток с жесткой щетиной, поскольку они оставляют микроцарапины на дисках.

Используйте лак

Для металлических дисков рекомендуется лак, совместимый с типом колес. Чтобы перестраховаться, протестируйте сначала небольшой, незаметный участок. Если лак повреждает или обесцвечивает ободок, немедленно прекратите использование продукта. Перейдите на другую эмаль или обратитесь в мастерскую.

Хотя хорошо подобранный лак хорошо подходит для этого реставрации. После удаления царапины отполируйте диски чистой безворсовой тканью. В завершение нанесите автомобильный воск или защитное колесо.

Используйте уксус

Простые растворы уксуса и воды эффективно удаляют следы грязи и устойчивые загрязнения. Вылейте уксус в ведро с горячей водой, затем помойте диски мягкой губкой. Потом вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Используйте лимон

Просто разрежьте пополам лимон и натрите его по всей поверхности диска. Оставьте в покое машину примерно на 10 минут. Затем промойте и высушите. Блеск дисков гарантирован.

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