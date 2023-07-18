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Как припарковать авто с помощью теннисного мяча

18 июля 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как припарковать авто с помощью теннисного мяча
Мячик служит вам ориентиром и визуальным маркером для парковки авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Если в вашем гараже стало слишком тесно от вещей, парковка авто может превратиться в целую историю без счастливого конца. Но все может сменить простой теннисный мячик.

Эксперты Sante Plus дают простой и несколько смешной совет.

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Начальные приготовления

  • Припаркуйте автомобиль в гараже. Запомните приблизительное расположение лобового стекла по отношению к остальному гаражу.
  • Затем выведите машину из гаража.
  • Вкрутите проушину для шурупа в потолке непосредственно над лобовым стеклом, где вы раньше парковали машину.
  • Проденьте один конец веревки через петлю подвесного шурупа.
  • Надежно завяжите, а остальную веревку оставьте свободно свисать на земле.

Порядок действий

  • Припарковав машину, убедитесь, что бечевка свободно ложится на лобовое стекло со стороны водителя.
  • Затем вкрутите второе ушко в теннисный мячик.
  • Затем протяните свободный конец струны через ушко теннисного мяча. В одной руке держите конец шнурка, а в другой руке продвигайте мячик вверх по шнурку, пока он не коснется лобового стекла в прямом положении у центра со стороны водителя.
  • Теперь обвяжите веревку вокруг ушка мяча, чтобы шарик мог свободно свисать.

Все. Теперь, когда вы захотите припарковать машину просто спокойно поезжайте вперед, пока шарик не коснется лобового стекла. Подвешенный на нити к потолку, мяч будет служить ориентиром того, когда следует остановить автомобиль. Не переживайте, мяч достаточно мягкий, поэтому нет никакого риска, что он повредит ваше авто.

Раньше мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.

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