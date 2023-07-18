Як припаркувати авто за допомогою тенісного м'яча

М'ячик слугуватиме вам орієнтиром та візуальним маркером для паркування авто. Фото: freepik

Якщо у вашому гаражі стало занадто тісно від речей, паркування авто може перетворитися на цілу історію без щасливого кінця. Але все може змінити простий тенісний м'ячик.

Експерти Sante Plus дають просту та дещо кумедну пораду.

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Початкові приготування

Припаркуйте автомобіль у гаражі. Запам'ятайте приблизне розташування лобового скла стосовно решти гаража.

Потім виведіть машину з гаража.

Вкрутіть вушко для шурупа в стелі безпосередньо над лобовим склом, де ви раніше паркували машину.

Протягніть один кінець мотузки через петлю підвісного шурупа.

Надійно зав'яжіть, а решту мотузки залиште вільно звисати на землі.

Порядок дій

Припаркувавши машину, переконайтеся, що мотузка вільно лягає на лобове скло з боку водія.

Потім вкрутіть друге вушко в тенісний м'ячик.

Потім протягніть вільний кінець струни через вушко тенісного м'яча. В одній руці тримайте кінець шнурка, а в іншій руці просувайте м'ячик вгору по шнурку, поки він не торкнеться лобового скла в прямому положенні біля центру з боку водія.

Тепер обв'яжіть мотузку навколо вушка м'яча, щоб кулька могла вільно звисати.

Все. Тепер, коли ви захочете припаркувати машину просто спокійно їдьте вперед, поки кулька не торкнеться лобового скла. Підвішений на нитці до стелі, м'яч слугуватиме орієнтиром того, коли слід зупинити автомобіль. Не переживайте, м'яч досить м'який, тому немає жодного ризику, що він пошкодить ваше авто.

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