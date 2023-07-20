Як позбавитися від подряпин та бруду на дисках коліс авто: 4 способи

Блиск дисків гарантує обробка поверхні металу простим лимоном. Фото: freepik

Через кілька років експлуатації автомобіля колісні диски тьмяніють, вкриваються подряпинами та легко вбирають дорожній бруд. Експерти пояснили, як самостійно відновити блиск легкосплавним дискам.

Про це написав Sante Plus.

Читайте також:

Використовуйте очищувач

Якщо подряпини поверхневі, обробіть їх в домашніх умовах. Знадобиться очищувач, губка або м'яка щітка. Уникайте щіток з жорсткою щетиною, позаяк вони залишають мікроподряпини на дисках.

Використовуйте лак

Для металевих дисків рекомендується лак, сумісний з типом ваших коліс. Щоб перестрахуватися, протестуйте спочатку невелику, непомітну ділянку. Якщо виявиться, що лак пошкоджує або знебарвлює обідок, негайно припиніть використання продукту. Перейдіть на іншу емаль або зверніться до майстерні.

Хоча добре підібраний лак гарно підходить для цього типу реставрації. Після того, як видалите подряпини, відполіруйте диски чистою безворсовою тканиною. На завершення нанесіть автомобільний віск або захисний засіб для коліс.

Використовуйте оцет

Простий розчин оцту та води ефективно видаляють сліди бруду та стійкі забруднення. Вилийте оцет у відро з гарячою водою, а потім помийте диски м'якою губкою. Потім витріть насухо серветкою з мікрофібри.

Використовуйте лимон

Просто розріжте лимон навпіл та натріть його по всій поверхні диска. Дайте спокій машині приблизно на 10 хвилин. Потім промийте та висушіть. Блиск дисків гарантовано.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.