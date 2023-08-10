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Совет специалиста: какую мойку авто лучше выбрать

10 августа 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Какую мойку авто лучше выбрать: совет специалиста
Лакокрасочное покрытие сохранится, если мыть авто бесконтактно. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Какая мойка более безопасна для лакокрасочного покрытия авто. При контактной мойке могут появиться механические повреждения, но является ли панацеей обычная тряпка?

Об этом "АвтоМир" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации "УкрАВТО" Александр Чаленко.

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Контактная мойка

  • Покрытие автомобиля подвержено повреждениям из-за механического контакта абразивных частей грязи или песка с лакокрасочным покрытием.
  • Во время мытья тряпкой слой грязи растирается по поверхности кузова, после чего смывается водой или остается на тряпке.
  • В результате тряпка работает как наждачная бумага.
  • Происходит повреждение поверхности, что не заметно с первого раза, но уже через 5-10 моек на автомобиле явно заметны разводы — будто кто-то действительно потер автомобиль наждачной бумагой.

Бесконтактная мойка

  • Грязь и другой абразив сначала размачивается активной пеной, после чего она вместе с грязью с бортов автомобиля смывается напором воды.
  • Затем чистый автомобиль, на котором нет посторонних абразивных частиц, вытирается чистой тряпкой, чтобы убрать остатки воды.

Ранее мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств. Также эксперты рассказали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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