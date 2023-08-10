Яку мийку авто краще обрати: порада фахівця

Лакофарбове покриття збережеться, якщо мити авто безконтактно. Фото: freepik

Яка мийка більш безпечна для лакофарбового покриття авто. Під час контактного миття можуть з'явитися механічні пошкодження, але чи є панацеєю звичайна ганчірка?

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації "УкрАВТО" Олександр Чаленко.

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Контактне миття

Покриття автомобіля схильне до пошкоджень через механічний контакт абразивних частин бруду або піску з лакофарбовим покриттям.

Під час миття ганчіркою шар бруду розтирається по поверхні кузова, після чого змивається водою або залишається на ганчірці.

В результаті ганчірка працює як наждачний папір.

Відбувається пошкодження поверхні, що не помітно з першого разу, але вже через 5-10 мийок на автомобілі явно помітні розводи – наче хтось справді потер автомобіль наждачним папером.

Безконтактне миття

Бруд та інший абразив спочатку розмочується активною піною, після чого вона разом з брудом з бортів автомобіля змивається напором води.

Потім чистий автомобіль, на якому немає сторонніх абразивних частинок, витирається чистою ганчіркою, щоб прибрати залишки води.

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