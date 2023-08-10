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Порада фахівця: яку мийку авто краще обрати

10 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Яку мийку авто краще обрати: порада фахівця
Лакофарбове покриття збережеться, якщо мити авто безконтактно. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Яка мийка більш безпечна для лакофарбового покриття авто. Під час контактного миття можуть з'явитися механічні пошкодження, але чи є панацеєю звичайна ганчірка?

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації "УкрАВТО" Олександр Чаленко.

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Контактне миття

  • Покриття автомобіля схильне до пошкоджень через механічний контакт абразивних частин бруду або піску з лакофарбовим покриттям.
  • Під час миття ганчіркою шар бруду розтирається по поверхні кузова, після чого змивається водою або залишається на ганчірці.
  • В результаті ганчірка працює як наждачний папір.
  • Відбувається пошкодження поверхні, що не помітно з першого разу, але вже через 5-10 мийок на автомобілі  явно помітні розводи – наче хтось справді потер автомобіль наждачним папером.

Безконтактне миття

  • Бруд та інший абразив спочатку розмочується активною піною, після чого вона разом з брудом з бортів автомобіля змивається напором води.
  • Потім чистий автомобіль, на якому немає сторонніх абразивних частинок, витирається чистою ганчіркою, щоб прибрати залишки води.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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