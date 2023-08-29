Як підготувати автомобіль до осені-2023: корисні лайфхаки
Після екстремальної спеки улітку 2023 року, автомобілі чекають не менш серйозні випробування восени. До них потрібно приготувати свій транспорт завчасно.
Про це нагадали Ukr.Media.
Дренажні отвори
Щоб дощі та зливи не застали вас зненацька, потрібно заздалегідь прочистити дренажні отвори, куди стікає вода з лобового скла. Адже листя та бруд забиватиме їх й волога буде набагато гірше відводиться.
Через зайву вологу в салоні може з'явитися цвіль. Дроти та контакти в машині окислюватимуться, електронні блоки почнуть працювати неправильно та ламатися. Не забувайте й про корозію кузова авто.
Двірники
В дощовий період важливо, щоб двірники працювали, як слід. Важливо позбутися скрипу під час роботи склоочисників — цей звук мало того, що дратує, так ще й свідчить про неправильну роботу механізму.
Причиною скрипу двірників у більшості випадків є неправильне положення поводків склоочисників. Раніше ми розповідали, як розв'язати цю проблему самостійно за допомогою пасатижів та тканина.
Світлові прилади
Перевірте стан світлових приладів, якщо потрібно — замініть. На них чекає напружена робота, адже світлова пора доби скорочуватиметься, плюс попереду чекатимуть тумани й дощі.
Кондиціонер та обігрівач
Перевірте кондиціонер та обігрівач, необхідно, щоб обдув йшов добре і салон швидко прогрівався:
- варто замінити салонний фільтр;
- прочистити радіатор;
- перевірити справність датчика клімат-контролю.
Раніше ми радили, як позбутися неприємних запахів в салоні авто. Також писали, яку автомийку краще обрати.