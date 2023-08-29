Як підготувати автомобіль до осені-2023: корисні лайфхаки

Авто до осені потрібно готувати не менш ретельно, ніж до зими. Фото: freepik

Після екстремальної спеки улітку 2023 року, автомобілі чекають не менш серйозні випробування восени. До них потрібно приготувати свій транспорт завчасно.

Про це нагадали Ukr.Media.

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Дренажні отвори

Щоб дощі та зливи не застали вас зненацька, потрібно заздалегідь прочистити дренажні отвори, куди стікає вода з лобового скла. Адже листя та бруд забиватиме їх й волога буде набагато гірше відводиться.

Через зайву вологу в салоні може з'явитися цвіль. Дроти та контакти в машині окислюватимуться, електронні блоки почнуть працювати неправильно та ламатися. Не забувайте й про корозію кузова авто.

Двірники

В дощовий період важливо, щоб двірники працювали, як слід. Важливо позбутися скрипу під час роботи склоочисників — цей звук мало того, що дратує, так ще й свідчить про неправильну роботу механізму.

Причиною скрипу двірників у більшості випадків є неправильне положення поводків склоочисників. Раніше ми розповідали, як розв'язати цю проблему самостійно за допомогою пасатижів та тканина.

Світлові прилади

Перевірте стан світлових приладів, якщо потрібно — замініть. На них чекає напружена робота, адже світлова пора доби скорочуватиметься, плюс попереду чекатимуть тумани й дощі.

Кондиціонер та обігрівач

Перевірте кондиціонер та обігрівач, необхідно, щоб обдув йшов добре і салон швидко прогрівався:

варто замінити салонний фільтр;

прочистити радіатор;

перевірити справність датчика клімат-контролю.

Раніше ми радили, як позбутися неприємних запахів в салоні авто. Також писали, яку автомийку краще обрати.