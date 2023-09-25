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Особливості догляду за авто восени: корисні лайфхаки

25 вересня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Особливості догляду за авто восени: корисні лайфхаки
Щоб під час подорожі восени у вас не трапилися негаразди у дорозі, слід ретельніше готувати машину до зміни пори року. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За статистикою, восени трапляється більша кількість ДТП через опади, тумани та перші морози, які приносять раптову ожеледицю. Щоб убезпечити себе від неприємностей на дорозі, доглядати за автомобілем восени потрібно ретельніше.

Про це написав 130.com.ua.

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На що звернути увагу восени

  1. Перевірте салонний фільтр. За літо він може сильно зноситися. Результат — запотівання вікон в салоні, а з настанням перших морозів — виникнення крижаного покриття на склі.
  2. Відрегулюйте фари та освітлення. Від цього залежить повноцінне використання ближнього світла під час виникнення поганої видимості на дорозі.
  3. Замініть щітки склоочисника. Відмінним пристосуванням для поїздок восени, з настанням перших морозів, будуть підігрівачі для двірників.
  4. Придбайте набір осінньої автохімії. Насамперед засоби для кузова, адже за літо авто отримує багато незначних вм'ятин, подряпин та тріщин від піску, гальки, каменів.
  5. Підготуйтеся до своєчасного переходу на всесезонні або зимові покришки. Це забезпечує максимально безпечне та комфортне водіння.
  6. Проведіть діагностику кліматичних систем. Лише з їх допомогою можна швидко впоратися з підвищеним рівнем вологості в салоні.

Головні правила кермування восени

  • Забуваймо про різку та агресивну манеру їзди на користь спокійного та плавного кермування;
  • суворо дотримуємося дистанції між авто;
  • не порушуємо допустимий режим швидкості.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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