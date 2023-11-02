Десять советов, как подготовить авто к зиме

Как подготовить авто к зиме, — 10 советов от опытных водителей
Не нужно лишний раз повторять о кардинальном изменении условий эксплуатации машины в холодную погоду. К низким температурам, гололедице, реагентам на дорогах и другим сюрпризам зимы нужно подготовиться заранее.
Об этом написал AvtoBlog.
1. Аккумулятор
На сильном морозе могут возникать проблемы с пуском двигателя, поэтому необходимо позаботиться об исправности батареи.
- Срок службы батареи длится 3-5 лет, проверьте, возможно вам пора менять батарею.
- Проверьте провода и клеммы на износ и коррозию — белый налет на клеммах нужно отчистить с помощью воды, кухонной соды и зубной щетки.
- Проверьте плотность электролита, если этот показатель упал ниже отметки в 1,27, следует заменить аккумулятор.
- Также проверьте уровень жидкости в аккумуляторе — при необходимости долейте дистиллированную воду, но не перелейте через край.
2. Масло
В преддверии морозов нужно заменить масло и масляный фильтр. В холодное время масло густеет и медленнее течет по деталям, что может вызвать перегрев двигателя. Поэтому лучше залить масло с меньшей вязкостью, которое отлично подходит для зимы.
3. Антифриз
Охлаждающую жидкость следует заменить антифризом, защищающим двигатель автомобиля от замерзания в холодную погоду и от коррозии. Важно поддерживать в радиаторе равное количество воды и антифриза, что предотвращает замерзание жидкостей при температуре до -40°C.
4. Полный бак топлива
Низкая температура с постоянными перепадами может привести к образованию конденсата на стенках полупустого бака, и вскоре в топливо попадет вода. Вода тяжелее горючего, поэтому она опустится на дно и, попав в топливопровод, замерзнет и перекроет путь топлива к двигателю. Ремонт такой неисправности обойдется очень дорого.
5. Обогреватель
Устройство необходимо проверить на исправность обязательно. Во-первых, чтобы вы не замерзли в машине. Во-вторых, функционирующий обогреватель решает проблему образования конденсата на окнах и лобовом стекле.
6. Стеклоочиститель
Плохая видимость в холодную погоду опасна, поэтому убедитесь, что дворники исправны — рекомендуется менять щетки стеклоочистителей каждые 6-12 месяцев. Стеклоочиститель следует заменить на зимний.
7. Ремни и патрубки
Проверьте состояние ремней и патрубки под капотом. Низкие температуры могут ослабить их. Если в результате неисправностей что-то выйдет из строя в дороге, то придется ждать эвакуатора.
8. Тормозные колодки
Тормозные колодки, даже не изношенные, перед зимой необходимо заменить — основной причиной заноса является разница тормозных моментов колес. Тормозную жидкость следует менять по меньшей мере раз в два года.
9. Аварийный набор
Чтобы надолго не застрять во время непредсказуемой ситуации на обочине нужно иметь с собой:
- запасное колесо и инструменты для замены пробитого;
- моторное масло;
- стеклоочиститель;
- охлаждающую жидкость;
- скребок;
- фонарь;
- запасные перчатки, ботинки и теплое покрывало, которые помогут согреться.
Некоторые водители возят с собой соль, если авто вдруг застрянет. В таком случае можно посыпать снег перед колесами солью и создать дополнительное сцепление, которое позволит выехать.
10. Зимняя резина
Обязательно замените летние и зимние шины. На холоде мягкая летняя резина твердеет, фактически превращается в скользкую пластмассу и начинает скользить по дороге. Управлять таким автомобилем не просто трудно, но и очень опасно с точки зрения риска возникновения аварийных ситуаций.
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