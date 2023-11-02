Десять советов, как подготовить авто к зиме

Реальность украинских дорог зимой непростое испытание для автомобилей. Фото: pixabay

Не нужно лишний раз повторять о кардинальном изменении условий эксплуатации машины в холодную погоду. К низким температурам, гололедице, реагентам на дорогах и другим сюрпризам зимы нужно подготовиться заранее.

Об этом написал AvtoBlog.

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1. Аккумулятор

На сильном морозе могут возникать проблемы с пуском двигателя, поэтому необходимо позаботиться об исправности батареи.

Срок службы батареи длится 3-5 лет, проверьте, возможно вам пора менять батарею.

Проверьте провода и клеммы на износ и коррозию — белый налет на клеммах нужно отчистить с помощью воды, кухонной соды и зубной щетки.

Проверьте плотность электролита, если этот показатель упал ниже отметки в 1,27, следует заменить аккумулятор.

Также проверьте уровень жидкости в аккумуляторе — при необходимости долейте дистиллированную воду, но не перелейте через край.

2. Масло

В преддверии морозов нужно заменить масло и масляный фильтр. В холодное время масло густеет и медленнее течет по деталям, что может вызвать перегрев двигателя. Поэтому лучше залить масло с меньшей вязкостью, которое отлично подходит для зимы.

3. Антифриз

Охлаждающую жидкость следует заменить антифризом, защищающим двигатель автомобиля от замерзания в холодную погоду и от коррозии. Важно поддерживать в радиаторе равное количество воды и антифриза, что предотвращает замерзание жидкостей при температуре до -40°C.

4. Полный бак топлива

Низкая температура с постоянными перепадами может привести к образованию конденсата на стенках полупустого бака, и вскоре в топливо попадет вода. Вода тяжелее горючего, поэтому она опустится на дно и, попав в топливопровод, замерзнет и перекроет путь топлива к двигателю. Ремонт такой неисправности обойдется очень дорого.

5. Обогреватель

Устройство необходимо проверить на исправность обязательно. Во-первых, чтобы вы не замерзли в машине. Во-вторых, функционирующий обогреватель решает проблему образования конденсата на окнах и лобовом стекле.

6. Стеклоочиститель

Плохая видимость в холодную погоду опасна, поэтому убедитесь, что дворники исправны — рекомендуется менять щетки стеклоочистителей каждые 6-12 месяцев. Стеклоочиститель следует заменить на зимний.

7. Ремни и патрубки

Проверьте состояние ремней и патрубки под капотом. Низкие температуры могут ослабить их. Если в результате неисправностей что-то выйдет из строя в дороге, то придется ждать эвакуатора.

8. Тормозные колодки

Тормозные колодки, даже не изношенные, перед зимой необходимо заменить — основной причиной заноса является разница тормозных моментов колес. Тормозную жидкость следует менять по меньшей мере раз в два года.

9. Аварийный набор

Чтобы надолго не застрять во время непредсказуемой ситуации на обочине нужно иметь с собой:

запасное колесо и инструменты для замены пробитого;

моторное масло;

стеклоочиститель;

охлаждающую жидкость;

скребок;

фонарь;

запасные перчатки, ботинки и теплое покрывало, которые помогут согреться.

Некоторые водители возят с собой соль, если авто вдруг застрянет. В таком случае можно посыпать снег перед колесами солью и создать дополнительное сцепление, которое позволит выехать.

10. Зимняя резина

Обязательно замените летние и зимние шины. На холоде мягкая летняя резина твердеет, фактически превращается в скользкую пластмассу и начинает скользить по дороге. Управлять таким автомобилем не просто трудно, но и очень опасно с точки зрения риска возникновения аварийных ситуаций.

Отметим, что в Украине приобретают популярность электрические авто, поэтому раньше мы представляли ТОП 9 электромобилей для вождения зимой 2023-2024.