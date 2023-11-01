Зимние шины на авто: когда и как их ставить

Зимняя резина для автомобиля, — когда менять, какую выбрать
Несмотря на относительное потепление осенью, в Украине уже были ночные заморозки, что значит пора менять шины колес авто на зимние. Дело в том, что на холоде мягкая летняя резина твердеет и начинает скользить по дороге.
Управлять таким автомобилем не просто трудно, но и очень опасно с точки зрения риска возникновения аварийных ситуаций.
Что говорит законодательство
В Украине вопрос замены резины с летней на зимнюю нормативно не урегулирован. Полиция может оштрафовать водителя только за неправильную эксплуатацию шин:
- наличие на них трещин и других повреждений;
- установку шин разной конструкции на одной оси.
При этом минимальная высота протектора шины должна быть равна:
- 1,6 мм для автомобилей весом до 3,5 т;
- 1 мм для машин весом более 3,5 т.
Но не наличие или отсутствие штрафа должно стимулировать водителя на замену шин, а исключительно вопрос личной безопасности.
Еще одно важное напоминание для украинских водителей — не везде в Европе закон позволяет кататься на летней резине зимой. Помните об этом, путешествуя на автомобиле.
Страны Европы, где запрещена летняя резина зимой
- Австрия;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Латвия;
- Литва;
- Норвегия;
- Румыния;
- Сербия;
- Словакия;
- Словения;
- Турция;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Черногория;
- Чехия;
- Швеция;
- Эстония.
Когда нужно менять шины на колесах
- Когда среднесуточная температура опустится до +7°C.
- Начинающим водителям рекомендовано менять резину раньше независимо от погоды, чтобы внезапное похолодание не застало их врасплох.
Какими бывают зимние шины
Эксперты портала shina.ua выделяют три типа зимней резины:
- шипованная;
- фрикционная (нешипованная);
- шины под шипы.
Шипованные шины рекомендуется использовать, если водителю необходима высокая проходимость по снегу, сцепление на ледяном покрытии и управляемость на снежной каше и воде.
В других случаях стоит обратить внимание на нешипованные покрышки, которые выбирают около 85% автолюбителей в Украине.
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