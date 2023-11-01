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Зимняя резина для автомобиля, — когда менять, какую выбрать

1 ноября 2023 14:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Зимние шины на авто: когда и как их ставить
В Украине законодательство не регламентирует замену летней резины на зимнюю, но это следует сделать для собственной безопасности. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Несмотря на относительное потепление осенью, в Украине уже были ночные заморозки, что значит пора менять шины колес авто на зимние. Дело в том, что на холоде мягкая летняя резина твердеет и начинает скользить по дороге.

Управлять таким автомобилем не просто трудно, но и очень опасно с точки зрения риска возникновения аварийных ситуаций.

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Что говорит законодательство

В Украине вопрос замены резины с летней на зимнюю нормативно не урегулирован. Полиция может оштрафовать водителя только за неправильную эксплуатацию шин:

  • наличие на них трещин и других повреждений;
  • установку шин разной конструкции на одной оси.

При этом минимальная высота протектора шины должна быть равна:

  • 1,6 мм для автомобилей весом до 3,5 т;
  • 1 мм для машин весом более 3,5 т.

Но не наличие или отсутствие штрафа должно стимулировать водителя на замену шин, а исключительно вопрос личной безопасности.

Еще одно важное напоминание для украинских водителей — не везде в Европе закон позволяет кататься на летней резине зимой. Помните об этом, путешествуя на автомобиле.

Страны Европы, где запрещена летняя резина зимой

  • Австрия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Болгария;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Норвегия;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Турция;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Швеция;
  • Эстония.

Когда нужно менять шины на колесах

  • Когда среднесуточная температура опустится до +7°C.
  • Начинающим водителям рекомендовано менять резину раньше независимо от погоды, чтобы внезапное похолодание не застало их врасплох.

Какими бывают зимние шины

Эксперты портала shina.ua выделяют три типа зимней резины:

  • шипованная;
  • фрикционная (нешипованная);
  • шины под шипы.

Шипованные шины рекомендуется использовать, если водителю необходима высокая проходимость по снегу, сцепление на ледяном покрытии и управляемость на снежной каше и воде.

В других случаях стоит обратить внимание на нешипованные покрышки, которые выбирают около 85% автолюбителей в Украине.

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