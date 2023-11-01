Зимние шины на авто: когда и как их ставить

В Украине законодательство не регламентирует замену летней резины на зимнюю, но это следует сделать для собственной безопасности. Фото: freepik

Несмотря на относительное потепление осенью, в Украине уже были ночные заморозки, что значит пора менять шины колес авто на зимние. Дело в том, что на холоде мягкая летняя резина твердеет и начинает скользить по дороге.

Управлять таким автомобилем не просто трудно, но и очень опасно с точки зрения риска возникновения аварийных ситуаций.

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Что говорит законодательство

В Украине вопрос замены резины с летней на зимнюю нормативно не урегулирован. Полиция может оштрафовать водителя только за неправильную эксплуатацию шин:

наличие на них трещин и других повреждений;

установку шин разной конструкции на одной оси.

При этом минимальная высота протектора шины должна быть равна:

1,6 мм для автомобилей весом до 3,5 т;

1 мм для машин весом более 3,5 т.

Но не наличие или отсутствие штрафа должно стимулировать водителя на замену шин, а исключительно вопрос личной безопасности.

Еще одно важное напоминание для украинских водителей — не везде в Европе закон позволяет кататься на летней резине зимой. Помните об этом, путешествуя на автомобиле.

Страны Европы, где запрещена летняя резина зимой

Австрия;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Латвия;

Литва;

Норвегия;

Румыния;

Сербия;

Словакия;

Словения;

Турция;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Черногория;

Чехия;

Швеция;

Эстония.

Когда нужно менять шины на колесах

Когда среднесуточная температура опустится до +7°C.

Начинающим водителям рекомендовано менять резину раньше независимо от погоды, чтобы внезапное похолодание не застало их врасплох.

Какими бывают зимние шины

Эксперты портала shina.ua выделяют три типа зимней резины:

шипованная;

фрикционная (нешипованная);

шины под шипы.

Шипованные шины рекомендуется использовать, если водителю необходима высокая проходимость по снегу, сцепление на ледяном покрытии и управляемость на снежной каше и воде.

В других случаях стоит обратить внимание на нешипованные покрышки, которые выбирают около 85% автолюбителей в Украине.

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