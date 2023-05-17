Производителей шин заставят создать резину, которая будет менее вредна для окружающей среды

Сотрудник компании Continental на станции в Германии. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Производителей шин заставляют создать новые резины для автомобилей. В последнее время обращается внимание на загрязнение окружающей среды от выбросов, которое должно резко возрасти с появлением электромобилей и грозит взорвать экологичность этих автомобилей.

Об этом информирует Reuters.

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Выбросы от шин

Отмечается, что от соприкосновения шин с дорогой мелкие частицы стираются и выбрасываются. У электромобилей создается дополнительный вес электромобилей через их батареи. Это означает, что такое загрязнение становится все большей проблемой мира. Ведь примерно два миллиарда шин производятся каждый год. Производители шин пытаются упредить правила выбросов и найти альтернативы.

Новые исследования показывают токсичность шин, которые в среднем содержат около 200 компонентов и химикатов, часто получаемых из сырой нефти. Критики говорят, что резина содержит много токсичных и канцерогенных веществ, сейчас существует единое мнение только относительно одного 6PPD, антиоксиданта и антиозонанта, который содержится во всех колесах и уменьшает растрескивание.

В этом году власти Калифорнии станут первыми, которые потребуют от производителей шин продемонстрировать, что они ищут альтернативу антиоксидантам — деградированная форма которого является смертельной для некоторых рыб и была найдена в человеческой моче в Южном Китае.

Отмечается, что будущие правила Европейского Союза по выбросам Euro 7 впервые установят стандарты для шин. Эсперт Эрлендссон из компании Enso, создавшей резину, которая во время тестирования выбрасывает на 35% меньше премиальных шин для электромобилей от крупных производителей.

"Непредсказуемым следствием использования электромобилей является то, что у нас будет больше загрязнения шин, если у нас не будет лучших шин", — сказал Эрлендссон.

Комментарии известных компаний

Michelin, Continental и Pirelli (PIRC.MI) сообщили Reuters, что ищут альтернативы 6PPD. Они добавили, что для поиска решений могут потребоваться коллективные действия индустрии. Michelin ответила на вопрос о правилах Евро-7, что хочет, чтобы мировые стандарты вытеснили с рынка шины с более высоким уровнем выбросов, которые обычно дешевле. Компания Continental выступает за глобальный стандарт истирания с прозрачной маркировкой для потребителей.

Генеральный директор британского специалиста по тестированию Emissions Analytics Ник Молден сказал, что в списке протестированных шин есть "дешевый китайский импорт", распространенный на европейском рынке. Производители КНР Rockblade, Mazzini и Ovation — одни из худших брендов шин в списке Molden.

Ситуация сейчас

Данные, которые предоставили агентству Reuters Emissions Analytics, показывают, что имеющиеся сейчас шины вряд ли смогут решить эту проблему.

"В то же время испытания велосипедных шин Continental, изготовленных с использованием одуванчика, показали снижение на 24,5% канцерогенных ароматических веществ, которые помогают автомобилям держаться дороги, химикаты в выделяемых ими частицах в целом так же токсичны", — сказал Молден.

В Continental заявили, что шины типа "одуванчика" были разработаны, чтобы найти экологически чистую форму натурального каучука, а обращение к 6PPD было отдельным фокусом.

"Это наша ответственность — позаботиться об этом и найти решение для альтернативы 6PPD", — сказал руководитель отдела износа материалов Continental Томас Крамер.

Исследование

Исследования, разработанные во время Корейской войны, показывают, что когда 6PPD реагирует с кислородом или озоном, образуется 6PPD-хинон, считающийся причиной массовой гибели, находившегося у западного побережья США. Регуляторы Калифорнии говорят, что влияние канцерогенных ароматических веществ на здоровье человека неясно. Но судя по исследованиям, власти могут требовать от производителей шин анализировать более безопасные альтернативы.

Представители шинной промышленности утверждают, что найти замену 6PPD трудно, так как любое новое химическое вещество должно предотвращать деградацию и растрескивание шин, не влияя на другие свойства.

"Шины — это компромисс между безопасностью, шумом, управляемостью и стиранием", — сказал генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей шин и резины Адам Маккарти.

Генеральный директор Enso Эрлендссон сказал, что отрасль может иметь решение на рынке в течение пяти лет, если его подтолкнуть.

Ситуация в ЕС

Регуляторные органы ЕС и ООН работают над правилами Евро-7, чтобы снизить выбросы от тормозов и шин. Законодатели Европейского союза говорят, что они могут быть согласованы уже в следующем году.

Отмечается, что к 2050 году ожидается, что частицы из шин станут крупнейшим источником микропластика, потенциально вредного для водной флоры и фауны.

"По оценкам компании Michelin, во всем мире шины ежегодно выбрасывают около 3 миллионов тонн частиц и создают еще 3 миллиона тонн частиц из дорожных покрытий", — сказал директор по техническим и научным коммуникациям Сирилл Роже.

Кроме того, он добавил, что испытания компании показывают, что если вы проезжаете 200 тысяч километров в год на его шинах, вы выбрасываете примерно 1,5 кг частиц по сравнению со средним рыночным показателем в 3,6 кг. Худшие конкурентные шины, которые проверил Michelin, выбрасывают около 8 кг в год.

Michelin и Continental заявили, что они уже сосредоточены на том, чтобы сделать шины более долговечными. Они сократили выбросы своих резиновых изделий на 5% между 2015 и 2020 годами. Молден из Emissions Analytics сказал, что переход к электромобилям означает, что производители шин будут вынуждены разрабатывать более долговечные шины, что является сложной задачей без натурального каучука, который будет трудно разрабатывать достаточно устойчиво, чтобы поддерживать всю отрасль.

"Появление электромобилей - это время для того, чтобы улучшить шины. Мы никогда не достигнем нулевого загрязнения шин, но мы можем его снизить", — сказал Эрлендссон.

Напомним, что 12 мая национальное управление безопасности дорожного движения США требовало отзыва 67 миллионов подушек безопасности. По их мнению, у них есть дефект безопасности, но производитель защиты для автомобилей ARC Automotive Inc отклонил запрос регулятора США.