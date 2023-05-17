Виробників шин змусять створити гуму, яка буде менш шкідливою для довкілля

Працівник компанії Continental на станції в Німеччині. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Виробників шин змушують створити нові гуми для автомобілів. Останнім часом звертається увага на забруднення довкілля від викидів, яке має різко зрости з появою електромобілів і загрожує підірвати екологічність цих автомобілів.

Про це інформує Reuters.

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Викиди від шин

Зазначається, що від стикання шин з дорогою дрібні частинки стираються та викидаються. У електромобілів створюється додаткова вага електромобілів через їхні батареї. Це означає, що таке забруднення стає все більшою проблемою світу. Адже приблизно два мільярди шин виробляються щороку. Виробники шин намагаються випередити правила викидів і знайти альтернативи.

Нові дослідження показують токсичність шин, які в середньому містять близько 200 компонентів і хімікатів, які часто отримують із сирої нафти. Критики кажуть, що гума містить багато токсичних і канцерогенних речовин, наразі існує єдина думка лише щодо одного 6PPD, антиоксиданту та антиозонанта, який міститься в усіх колесах і зменшує розтріскування.

Цього року влада Каліфорнії стане першою, яка вимагатиме від виробників шин продемонструвати, що вони шукають альтернативу щодо антиоксидантів — деградована форма якого є смертельною для деяких риб і була знайдена в людській сечі в Південному Китаї.

Зазначається, що майбутні правила Європейського Союзу щодо викидів Euro 7 вперше встановлять стандарти для шин. Есперт Ерлендссон з компанії Enso, яка створила гуму, яка під час тестування викидає на 35% менше, ніж преміальні шини для електромобілів від великих виробників.

"Непередбаченим наслідком використання електромобілів є те, що ми матимемо більше забруднення шин, якщо у нас не буде кращих шин", — сказав Ерлендссон.

Коментарі відомих компаній

Michelin, Continental і Pirelli (PIRC.MI) повідомили Reuters, що шукають альтернативи 6PPD. Вони додали, що для пошуку рішень можуть знадобитися колективні дії промисловості. Michelin відповіла на запитання про правила Євро-7, що хоче, щоб світові стандарти витіснили з ринку шини з вищим рівнем викидів, які зазвичай дешевші. Компанія Continental виступає за глобальний стандарт стирання з прозорим маркуванням для споживачів.

Генеральний директор британського спеціаліста з тестування Emissions Analytics Нік Молден, сказав, що в списку протестованих шин є "дешевий китайський імпорт", поширений на європейському ринку. Виробники КНР Rockblade, Mazzini та Ovation — одні з найгірших брендів шин у списку Molden.

Ситуація зараз

Дані, які надали агентству Reuters Emissions Analytics, показують, що шини, які є зараз, навряд чи зможуть вирішити цю проблему.

"Водночас випробування велосипедних шин Continental, виготовлених із використанням кульбаби, показали зниження на 24,5% канцерогенних ароматичних речовин, які допомагають автомобілям триматися дороги, хімікати в частинках, які вони виділяють, загалом так само токсичні", — сказав Молден.

У Continental заявили, що шини типу "кульбаба" були розроблені, щоб знайти екологічно чисту форму натурального каучуку, а звернення до 6PPD було окремим фокусом.

"Це наша відповідальність — подбати про це та знайти рішення для альтернативи 6PPD", — сказав керівник відділу зносу матеріалів Continental Томас Крамер.

Дослідження

Дослідження, розроблені під час Корейської війни, показують, що коли 6PPD реагує з киснем або озоном, утворюється 6PPD-хінон, який вважається причиною масової загибелі, яке було біля західного узбережжя США. Регулятори Каліфорнії кажуть, що вплив канцерогенних ароматичних речовин на здоров’я людини неясний. Але судячи з досліджень влада може вимагати від виробників шин аналізувати безпечніші альтернативи.

Представники шинної промисловості стверджують, що знайти заміну 6PPD важко, тому що будь-яка нова хімічна речовина має запобігати деградації та розтріскуванню шин, не впливаючи на інші властивості.

"Шини — це компроміс між безпекою, шумом, керованістю та стиранням", — сказав генеральний секретар Європейської асоціації виробників шин і гуми Адам Маккарті.

Генеральний директор Enso Ерлендссон сказав, що галузь може мати рішення на ринку протягом п’яти років, якщо його підштовхнути.

Ситуація в ЄС

Регуляторні органи ЄС і ООН працюють над правилами Євро-7, щоб зменшити викиди від гальм і шин. Законодавці Європейського союзу кажуть, що вони можуть бути узгоджені вже наступного року.

Зазначається, що до 2050 року очікується, що частки з шин стануть найбільшим джерелом мікропластику, потенційно шкідливого для водної флори і фауни.

"За оцінками компанії Michelin, у всьому світі шини щорічно викидають близько 3 мільйонів тонн частинок і створюють ще 3 мільйони тонн частинок з дорожніх покриттів", — сказав директор із технічних і наукових комунікацій Сірілл Роже.

Крім цього він додав, що випробування компанії показують, що якщо ви проїжджаєте 200 тисяч кілометрів на рік на його шинах, ви викидаєте приблизно 1,5 кг частинок у порівнянні із середнім ринковим показником у 3,6 кг. Найгірші конкурентні шини, які перевірив Michelin, викидають близько 8 кг на рік.

Michelin і Continental заявили, що вони вже зосереджені на тому, щоб зробити свої шини більш довговічними. Вони скоротили викиди своїх гумових виробів на 5% між 2015 і 2020 роками. Молден з Emissions Analytics сказав, що перехід до електромобілів означає, що виробники шин будуть змушені розробляти більш довговічні шини, що є важким завданням без натурального каучуку, який буде важко розробляти достатньо стійко, щоб підтримувати всю галузь.

"Поява електромобілів — це час для того, щоб покращити шини. Ми ніколи не досягнемо нульового забруднення шин, але ми можемо його зменшити", — сказав Ерлендссон.

Нагадаємо, що 12 травня, національне управління безпеки дорожнього руху США вимагало відкликання 67 мільйонів подушок безпеки. На їх думку в них є дефект безпеки, але виробник захисту для автомобілів ARC Automotive Inc відхилив запит регулятора США.