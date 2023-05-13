США відкличуть 67 мільйонів автомобілів через несправність подушок безпеки

Подушки безпеки в автомобілі Lexus. Фото: lexus.com

Вчора, 12 травня, національне управління безпеки дорожнього руху США вимагало відкликання 67 мільйонів подушок безпеки. На їх думку в них є дефект безпеки, але виробник захисту для автомобілів ARC Automotive Inc відхилив запит регулятора США.

Про це інформує Reuters.

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"Надувні пристрої створюють необґрунтований ризик смерті або травм", — заявили в агентство з безпеки автомобілів.

Також управління безпеки дорожнього руху повідомило, що попри те, що спрацювання подушок зростає виробник ARC не зробила визначення дефекту, який вимагав би відкликання цієї популяції.

"Подушки безпеки, які після наповнення повітря затискають металеві уламки в пасажирів замість того, щоб належним чином надувати прикріплену подушку безпеки. Вони створюють невиправданий ризик смерті та травм", — йдеться в заяві управління безпеки дорожнього руху США.

Надувні подушки безпеки ARC є в General Motors, Stellantis, що належить Chrysler, BMW, Hyundai Motor, Kia Corp та інших автомобілях. У п’ятницю, 12 травня, компанія General Motors погодилась відкликати майже один мільйон автомобілів з надувними подушками безпеки ARC після інциденту з травмами водія через несправність, який стався в березні.

Повідомляється, що ARC відхилив попередній висновок агенства про наявність дефекту, заявивши, що він заснований на семи розривах.

"Тоді просимо ARC довести негативний факт — що 67 мільйонів подушок безпеки не є дефектними", — заявило агенство з безпеки автомобілів.

67 мільйонів подушок були вироблені протягом 18 років. Компанія ARC заявила, що продовжить співпрацю з національним управлінням безпеки дорожнього руху США та автовиробниками для оцінки розривів. Також фірма зазначила, що було проведено кілька програм випробувань надувних пристроїв, зібраних з утилізованих або інших транспортних засобів, але під час цих випробувань не відбулося жодного розриву.

Нагадаємо, що BMW AG став останнім автомобільним виробником, який розширив відгук авто з подушками безпеки Takata, закликаючи власників залишити 90 000 порушених седанів та позашляховиків у гаражах до того, як обладнання не полагодять.