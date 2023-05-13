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США отзовут 67 миллионов автомобилей из-за неисправности подушек безопасности

13 мая 2023 10:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
США отзовут 67 миллионов автомобилей из-за неисправности подушек безопасности
Подушки безопасности в автомобиле Lexus. Фото: lexus.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вчера, 12 мая, национальное управление безопасности дорожного движения США потребовало отзыва 67 миллионов подушек безопасности. По их мнению, у них есть дефект безопасности, но производитель защиты для автомобилей ARC Automotive Inc отклонил запрос регулятора США.

Об этом информирует Reuters.

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"Надувные устройства создают необоснованный риск смерти или травм", — заявили в агентстве по безопасности автомобилей.

Также управление безопасности дорожного движения сообщило, что несмотря на то, что срабатывание подушек растет, производитель ARC не сделала определения дефекта, который потребовал бы отзыва этой популяции.

"Подушки безопасности, которые после наполнения воздуха зажимают металлические обломки у пассажиров вместо того, чтобы надлежащим образом надувать прикрепленную подушку безопасности. Они создают неоправданный риск смерти и травм", — говорится в заявлении управления безопасности дорожного движения США.

Надувные подушки безопасности ARC есть в General Motors, Stellantis, принадлежащей Chrysler, BMW, Hyundai Motor, Kia Corp и других автомобилях. В пятницу, 12 мая, компания General Motors согласилась отозвать почти один миллион автомобилей с надувными подушками безопасности ARC после инцидента с травмами водителя из-за произошедшего в марте в результате неисправности.

Сообщается, что ARC отклонил предварительное заключение агентства о наличии дефекта, заявив, что он основан на семи разрывах.

"Тогда просим ARC доказать негативный факт, что 67 миллионов подушек безопасности не дефектны", — заявило агентство по безопасности автомобилей.

67 миллионов подушек были произведены в течение 18 лет. Компания ARC заявила, что продолжит сотрудничество с национальным управлением по безопасности дорожного движения США и автопроизводителями для оценки разрывов. Также фирма отметила, что было проведено несколько программ испытаний надувных устройств, собранных из утилизированных или других транспортных средств, но в ходе этих испытаний не произошло разрыва.

Напомним, что BMW AG стал последним автомобильным производителем, расширившим отзыв авто с подушками безопасности Takata, призывая владельцев оставить 90 000 нарушенных седанов и внедорожников в гаражах до того, как оборудование не починят.

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